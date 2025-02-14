Спорт без кордонів: як брейк-данс розвивається в Україні

В Україні брейк-данс часом сприймається як вулична розвага для підлітків, які танцюють на вулиці або у маленьких клубах. Та насправді тепер брейк-данс офіційно визнаний вид спорту. Зокрема, брейкінг дебютував у 2024 році на Олімпійських іграх у Парижі.

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У цих перших у світі змаганнях команда українських брейкдансерів здобула міжнародне визнання, а один із відомих українських бібоїв отримав запрошення стати суддею турніру.

Про історію розвитку українського брейкінгу та чи може наша країна стати його світовим центром розповів співзасновник Київської асоціації з брейкінгу Олександр Гергеленко.

— В Україні брейкінг з’вився ще у 90-х роках, коли молодь під впливом західної хіп-хоп культури почала освоювати новий танцювальний стиль. Спочатку він дійсно був андеграундною культурою, та з часом став повноцінним напрямом танцювального мистецтва, — сказав у коментарі «ФАКТАМ» Олександр Гергеленко.

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За його словами, усі ці роки українські бібої та бігьорлз (саме так називаються хлопці та дівчата, які танцюють брейк-данс — Авт.) брали участь у міжнародних змаганнях і здобували досвід.

- Зараз Україна має розвинену брейкінг-мережу з численними студіями. А українські брейкдансери відомі у всьому світі своїм особливим стилем, імпровізацію, музикальністю, та здатністю поєднувати різні стилі танцю. На Олімпійських іграх у Парижі 2024 року наші спортсмени не лише гідно представили Україну, а й долучилися до суддівського корпусу. Погодьтесь, це не просто визнання, а й доказ того, що українська школа брейк-дансу є однією з найсильніших у світі, — додав він.

Співзасновник Київської асоціації з брейкінгу Олександр Гергеленко

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— Чим брейк-данс відрізняється від інших видів спорту?

- По-перше, у брейкдансі важлива кожна деталь — від зовнішнього вигляду до пластики. Так, це спорт, і він зміцнює м’язи, координацію та здоров’я. Але кожен акробатичний рух у брейк-дансі вимагає високої концентрації й здатності зберігати спокій. Коли ти вчишся робити крутки на голові чи виконувати елементи, ти так само вчишся контролювати не тільки тіло, але й емоції та думки. Це вимагає психологічної та фізичної витривалості.

Щоб виконувати ці складні акробатичні рухи та залишатися в топовій формі, бібої та бігьорлз багато тренуються, ретельно слідкують за харчуванням, та приймають спортивні комплекси Orthomol, які допомагають підтримувати енергійність та сприяють швидкому відновленню після інтенсивних тренувань.

Та головною особливістю брейкінгу є відсутність вузьких стандартів. Тут немає «правильних» чи «неправильних» рухів — кожен танцює, як відчуває. Це спорт без кордонів. В ньому кожен може бути самим собою, мати свій, ні на що не схожий унікальний стиль. І саме це приваблює багатьох людей, бо брейкінг дозволяє виражати свої почуття і свою індивідуальність.

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— Чи стане Україна центром світового брейкінгу?

- Передбачати не буду, але цілком можливо, бо Україна має для цього всі передумови — креативну, неймовірно винахідливу та вільну духом молодь; сильну школу брейк-дансу, яка зарекомендувала себе на міжнародній арені.

Українські брейкдансери вже довели, що здатні змагатися на рівних з найкращими. Завдяки своєму таланту вони можуть не лише посісти провідні місця у світовому рейтингу, а й вплинути на його розвиток у майбутньому.

До речі, побачити на власні очі, що таке український брейк-данс та який він має рівень, можна у Києві 22 лютого 2025 року на арені Палацу спорту, де буде проходити фестиваль Sport Unity Ukraine.

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