В український етер повертається танцювальне шоу

Канал СТБ вирішив наприкінці жовтня таки показати прем’єру танцювального проекту «Танці. World of Dance». Відомо, що його зйомки відбулися ще напередодні війни. Шоу — всемірно відомий формат. На українському телебаченні воно буде показано вперше. Нагадаємо, ще на старті зйомок з проектом був пов'язаний скандал із-зі участі в ньому хореографа Тетяни Денисової — відомо, що вона декілька років працювала на россії, а згодом отримала російське громадянство. Тетяну взяли в проект як одну з судей, але після повномасштабного вторгнення росії в Україну, продюсери вирішили вирізати всі епізоди з її участю. Більше того — в оновленому варіанті взагалі не буде суддів! Все вирішуватимуть глядачі.

За правилами проекту в ньому немає жодних обмежень за віком або стилем. На сцену вийдуть чемпіони світу з бальних танців та юні володарі кубка світу з брейк-дансу; зворушливі родинні дуети та великі колективи з шаленою енергетикою; зіркові танцівники, які зараз боронять країну в лавах ЗСУ; ті хто танцює від народження й ті, хто доводять, що починати ніколи не пізно. Наймолодшому учаснику «Танців» усього 5 років, а найстаршим — близько 60.

«Ми покажемо надихаючі історії найкращих танцівників і танцівниць країни, — коментує керівник проекту Анатолій Максимов. — Вони мовою танцю розкажуть глядачам про всі найважливіші моменти нашого життя. Це буде не лише красиво та видовищно, але і сучасно та технологічно. А найголовніше — з теплом і позитивними емоціями, які нам усім так необхідні сьогодні. Це буде грандіозна танцювальна історія, яка вкотре доведе, що ми, українці — незламна, непереможна, дуже чуттєва і найталановитіша нація».

Ведуча проєкту «Танці. World of Dance» — чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні, дружина танцюриста Евгена Кота Наталя Татарінцева.

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