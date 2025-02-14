В Україні подешевшав популярний овоч: в чому причина

В Україні у попередні два місяці відбулась певна стабілізація цін на овочі. За прогнозами економістів, зараз немає передумов для підвищення цін на продовольство до збору нового врожаю.

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А цього тижня ціна деяких овочів навіть почали знижуватися. Йдеться про ціни на імпортні помідори виробництва Туреччини, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причиною стала досить слабка зацікавленість роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції.

Сьогодні турецькі томати до продажу пропонують по 75−90 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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При цьому, за аналізом експертів, пропозиція імпортної продукції перевищує її попит. Зараз на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці поступаються ціною.

Через низькі темпи збуту більшість гуртових компаній та роздрібних мереж скоротили обсяги закупівель томатів.

При цьому варто зазначити, що ціни на імпортні помідори в Україні на цей час все ще на 10% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. За прогнозом експертів, якщо темпи збуту томатів не прискоряться найближчим часом, зниження цін на цю продукцію може тривати до кінця лютого.

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Зазначимо, що річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, натомість на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому зіграли глобальні фактори.

Нагадаємо, у лютому в Україні значно зросли ціни на варену ковбасу та твердий сир.

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