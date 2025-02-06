Відбулась стабілізація: в Кабміні приємно порадували прогнозом щодо цін на продовольство

Всупереч погіршенню прогнозу НБУ з інфляції на 2025 рік, наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на продовольство до збору нового врожаю.



Про це заявив на брифінгу перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише «Укрінформ».



За словами чиновника, у попередні два місяці відбулась певна стабілізація цін. Зокрема, ті продукти, які різко подорожчали восени, наразі здешевшали. Також вже не спостерігається різкого подорожчання овочів для борщового набору.

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Подорожчання продуктів восени Висоцький пояснив декількома факторами. Перший — це посуха та зменшення врожаю по багатьох позиціях торік. А зменшення врожаю відобразилось і на цінах. Наразі цього впливу немає. Окрім цього, були певні міжнародні зростання цін на молочні продукти, зараз це також не спостерігається.

«На сьогодні, з точки зору аналізу поточних ситуацій, якихось передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що, знову ж, врожай, який є, він зафіксований та не впливає на зміну», — зазначив Висоцький.

За його словами, допомагає утримувати ціни на поточному рівні й імпорт товарів. Він покриває короткостроковий дефіцит, що дозволяє стабілізувати ситуацію. А залежно від об’ємів нового врожаю, ціни на деякі товари можуть навіть знизитись.

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Зазначимо, що у січні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,4%. Погіршення прогнозу на 1,5 в.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення вищих виробничих витрат, в т. ч. через диспропорції на ринку праці.

Як повідомляли «ФАКТИ», у лютому в Україні почали активно знижуватись ціни на соняшник. Але поки що це не позначилося на цінах на олію у супермаркетах.

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