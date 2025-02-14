День закоханих для багатьох пройшов радісно, з подарунками та теплими привітаннями. Попереду вікенд, який можна присвятити своїм коханим і продовжити свято.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом карти Таро попереджають, що субота, 15 лютого, буде складним днем для всіх знаків зодіаку.

Овен — Туз мечів

Овнам слід дотримуватися внутрішнього спокою, не піддавайтеся на провокації, тримайте себе в руках. Цей день допоможе вам зрозуміти, наскільки ви сильні та незалежні.

РЕКЛАМА

Телець — П'ятірка жезлів

На тельців чекають раптові зміни, які перевернуть усі плани. Непередбачуваність приведе вас до нових відкриттів. Зберігайте гнучкість та будьте готові діяти швидко.

Близнюки — Лицар Денаріїв

РЕКЛАМА

Близнюкам не варто чекати чудес. Потрібно брати ініціативу до своїх рук, тільки ваші зусилля приведуть до успіху. Готуйтеся долати труднощі.

Рак — Вежа

Раки теж на порозі змін, які можуть бути несподіваними та різкими. Нехай вас не лякають зміни. Через кризи можна знайти справжнє розуміння того, що відбувається.

Лев — Десятка жезлів

РЕКЛАМА

Левам варто трохи розслабитися, їхній розум перевантажений тривожними думками. Дозвольте собі зупинитися та відпочити.

Діва — Вісімка денаріїв

Діви можуть відчути розчарування через те, що зусилля не привели до очікуваного результату. Але саме через наполегливу працю ви відновите внутрішню гармонію.

Терези — Король мечів

Терезам доведеться приймати жорсткі рішення, щоб захистити себе. Не дозволяйте собі витрачати сили на тих, хто цього не заслуговує.

Скорпіон — Двійка мечів

Скорпіони можуть зіткнутися зі злом. Поруч із вами є людина, яка намагається нашкодити вашим планам. Важливо дослухатися інтуїції, розкрити правду.

Стрілець — Паж денаріїв

Стрільцям, щоб подолати самотність чи розчарування, потрібно зазирнути усередину себе. Можливо, причина невдач у вашому ставленні до того, що відбувається.

Козоріг — Страшний суд

Козорогам треба бути обережними у своїх словах і вчинках. Правда важлива, але не завжди мета виправдовує засоби. Постарайтеся діяти з повагою та добротою.

Водолій — Паж жезлів

Водоліям слід прислухатися до своєї інтуїції. Не намагайтеся відновити те, що вже зруйновано — краще зосередитись на новому.

Риби — Відлюдник

У Риб день самопізнання. Шукайте відповіді у собі. Ваш шлях унікальний, рухайтеся вперед і ви знайдете гармонію.

«ФАКТИ» також розповідали, як у 2025 році розбагатіти різним знакам зодіаку.

199

Читайте нас у Facebook