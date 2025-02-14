Рибам — «Відлюдник», Ракам — «Вежа», а Козорогам — «Страшний суд»: Таро-прогноз на 15 лютого
День закоханих для багатьох пройшов радісно, з подарунками та теплими привітаннями. Попереду вікенд, який можна присвятити своїм коханим і продовжити свято.
Тим часом карти Таро попереджають, що субота, 15 лютого, буде складним днем для всіх знаків зодіаку.
Овен — Туз мечів
Овнам слід дотримуватися внутрішнього спокою, не піддавайтеся на провокації, тримайте себе в руках. Цей день допоможе вам зрозуміти, наскільки ви сильні та незалежні.
Телець — П'ятірка жезлів
На тельців чекають раптові зміни, які перевернуть усі плани. Непередбачуваність приведе вас до нових відкриттів. Зберігайте гнучкість та будьте готові діяти швидко.
Близнюки — Лицар Денаріїв
Близнюкам не варто чекати чудес. Потрібно брати ініціативу до своїх рук, тільки ваші зусилля приведуть до успіху. Готуйтеся долати труднощі.
Рак — Вежа
Раки теж на порозі змін, які можуть бути несподіваними та різкими. Нехай вас не лякають зміни. Через кризи можна знайти справжнє розуміння того, що відбувається.
Лев — Десятка жезлів
Левам варто трохи розслабитися, їхній розум перевантажений тривожними думками. Дозвольте собі зупинитися та відпочити.
Діва — Вісімка денаріїв
Діви можуть відчути розчарування через те, що зусилля не привели до очікуваного результату. Але саме через наполегливу працю ви відновите внутрішню гармонію.
Терези — Король мечів
Терезам доведеться приймати жорсткі рішення, щоб захистити себе. Не дозволяйте собі витрачати сили на тих, хто цього не заслуговує.
Скорпіон — Двійка мечів
Скорпіони можуть зіткнутися зі злом. Поруч із вами є людина, яка намагається нашкодити вашим планам. Важливо дослухатися інтуїції, розкрити правду.
Стрілець — Паж денаріїв
Стрільцям, щоб подолати самотність чи розчарування, потрібно зазирнути усередину себе. Можливо, причина невдач у вашому ставленні до того, що відбувається.
Козоріг — Страшний суд
Козорогам треба бути обережними у своїх словах і вчинках. Правда важлива, але не завжди мета виправдовує засоби. Постарайтеся діяти з повагою та добротою.
Водолій — Паж жезлів
Водоліям слід прислухатися до своєї інтуїції. Не намагайтеся відновити те, що вже зруйновано — краще зосередитись на новому.
Риби — Відлюдник
У Риб день самопізнання. Шукайте відповіді у собі. Ваш шлях унікальний, рухайтеся вперед і ви знайдете гармонію.
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