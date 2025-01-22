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Скасування пенсій по інвалідності: що сказали в Міністерстві соціального захисту

10:52 23 січня 2025
Виплати людям із інвалідністю. Фото enableme.com.ua/

Серйозний суспільний резонанс викликала інформація про можливе скасування виплат особам з інвалідністю грошових виплат. Через зміни в законодавстві частина з них нібито могли втратити свій статус, а з ними і грошові виплати. Однак це не відповідає дійсності.

Про це заявила прес-служба Міністерства соціального захисту України. У відомстві наголосили, що жодних ініціатив щодо їх скасування немає.

«Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили інформацію про нібито можливе скасування виплат людям, які мають 2-гу або 3-тю групу інвалідності. Звертаємо увагу: ця інформація не відповідає дійсності та є некоректною. Усі виплати людям з інвалідністю зберігаються і будуть виплачуватися й надалі. Жодних ініціатив щодо їхнього скасування немає», — йдеться в заяві Міністерства соціального захисту України.

Таким чином, у відомстві спростували, що з набранням чинності з 1 липня новим законом особи з інвалідністю можуть втратити свої виплати за пів року і будуть нібито змушені працювати.

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Також у Мінсоцзахисті зазначили, що новий законопроєкт № 5344-д, ухвалений ВР, зробить роботу для осіб з інвалідністю, хто забажає працювати, більш комфортною.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», перевірка не виявила порушень у процесі отримання інвалідності десятками прокурорів у Хмельницькій області.

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