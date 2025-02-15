«Найсильнішим членом НАТО виглядає росія, бо «має вирішальне слово — кому бути в НАТО, а кому ні», — Зеленський в Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський, який наразі знаходиться в Німеччині, виступив на безпековій конференції в Мюнхені, почавши з удару російського дрону-камікадзе по об'єкту «Укриття» на ЧАЕС.

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За словами Зеленського, напередодні Мюнхену модернізований «шахед» пошкодив споруду, до возведення якої долучилося багато країн світу. Він був споряджений фугасною бойовою частиною — не менше 50 кілограмів.

Говорячи про безпеку в Європі, президент України наголосив на важливості того, аби ЄС мав власну європейську армію. «Треба створювати обʼєднанні Збройні Сили Європи, щоб у майбутнє Європи залежало тільки від європейців», — зазначив він. У той же час Зеленський заявив, що «не знімить членство НАТО з порядку денного». Та додав, що наразі виглядає так, що найсильнішим членом НАТО виглядає росія, бо «має вирішальне слово — кому бути в НАТО, кому ні».

«І це при тому, що росію зупинила армія України — не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наш народ і армія», — додав президент.

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Наразі рф, яка три роки тому розв'язала широкомасштабну агресію проти України, за інформацією президента, втратила вбитими більше 250 тисяч солдатів, ще більше 600 тисяч було поранено. Зеленський зазначив, що українські військові вже півроку «тримаються на території росії» в Курській області, де були «знищині північнокорейські війська», залучені путіним.

Говорив Володимир Зеленський й про недавні контакти з американським лідером Дональдом Трампом, який поспілкувався телефоно і з ним, і з російським диктатором. Український президент зазначив, що і не був «дуже радим» тому, що Трамп спочатку телефонував путіну, а потім вже й йому, додав, що найбільшою загрозою буде саме перша зустріч Трампа с господарем кремля. Наразі путін хоче зустрічі з Трампом сам-на-сам, але Україна не погоджуватимется на угоди, що були укладені за її спиною.

Останнім часом почастішали заяви про те, що Україні варто було би провести вибори. З огляду на це Зеленський заявив: «Я думаю, що українці не хочуть зараз виборів. Нам потрібна єдність всередині країни. Питання не в мені, а в майбутньому країни».

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А тим, кому це «не подобається», він запропонував «обрати інше громадянство».

Нагадаємо, що американці передали керівництву України документ щодо контролю над половиною корисних копалин країни, але Зеленський його не підписав.

Ексклюзивний матеріал «Нам треба чітко сказати, що Україна не буде робити те, чого хочуть фюрер або Трамп», — Роман Безсмертний" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото Офісу президента України

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