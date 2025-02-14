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Терористи вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео

9:56 14 лютого 2025
Кадр з камери відеоспостереження

Держава-терорист російська федерація (рф) під час варварського нічного обстрілу України 14 лютого атакувала ударним дроном із фугасною бойовою частиною укриття Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, показавши кадри ураження.

За його словами, укриття було пошкоджене.

Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.

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«За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві», — додав голова держави, нагадавши, що захисну споруду над IV енергоблоком Чорнобильської станції Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.

«Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові», — підсумував президент України.

Поки що у ДСНС запевняють, що після удару російського дрона по укриттю показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

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«На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень», — йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ підтвердили удар по Чорнобилю

«У ніч із 13 на 14 лютого експерти МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС почули вибух, який пролунав на новій споруді, яка захищає пошкоджений 4-й реактор АЕС, що призвело до пожежі. Ознак порушення оболонки реактора немає. Рівень радіації всередині та зовні залишається нормальним», — говориться у заяві організації.

Зазначимо також, що нині під контролем ворога залишається і Запорізька атомна станція, яка є найбільшою в Україні.

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