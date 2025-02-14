Терористи вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео

Держава-терорист російська федерація (рф) під час варварського нічного обстрілу України 14 лютого атакувала ударним дроном із фугасною бойовою частиною укриття Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський, показавши кадри ураження.

За його словами, укриття було пошкоджене.

Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.

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«За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві», — додав голова держави, нагадавши, що захисну споруду над IV енергоблоком Чорнобильської станції Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.

«Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові», — підсумував президент України.

Поки що у ДСНС запевняють, що після удару російського дрона по укриттю показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

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«На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень», — йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ підтвердили удар по Чорнобилю

«У ніч із 13 на 14 лютого експерти МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС почули вибух, який пролунав на новій споруді, яка захищає пошкоджений 4-й реактор АЕС, що призвело до пожежі. Ознак порушення оболонки реактора немає. Рівень радіації всередині та зовні залишається нормальним», — говориться у заяві організації.

Зазначимо також, що нині під контролем ворога залишається і Запорізька атомна станція, яка є найбільшою в Україні.

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