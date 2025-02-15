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Гороскоп

Щурам не варто перенапружуватися, Козам та Собакам треба виявити обережність: східний гороскоп на тиждень 17 — 23 лютого

16:08 15 лютого 2025
Східний гороскоп на тиждень із 17 по 23 лютого&nbsp;— Фото: Pixabay

Фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 17 по 23 лютого. Їхні прогнози допоможуть не втратити успіх і впоратися з поставленими завданнями в цей період, пише slovofraza.com.

Щур
Щурам варто уникати перевтоми, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю та зовнішньому вигляду. Їм треба сприймати критику спокійно, а не як особисту образу.

Бик
Бикам не варто панікувати, зіткнувшись із труднощами, тому що незабаром поруч виявляться люди, які готові допомогти. Не варто відмовлятися від підтримки.

Тигр
На роботі у Тигрів все буде гаразд, але можуть виникнути проблеми у спілкуванні з родичами. Потрібно проявити спокій, спілкуючись із токсичними людьми.

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Кролик
Кроликам потрібно навчитися не приймати на себе чужі емоції і переживання. Для них це гарний період для домашнього відпочинку та зустрічей із друзями.

Дракон
Драконам потрібно бути щирими, уникаючи фальшу та награності. Їхнє об'єктивне ставлення до людей призведе до більшої поваги з боку оточуючих.

Змія
Змії мають зайнятися самоаналізом, щоб зрозуміти, які перешкоди заважають їм досягти щастя. Важливо визнати свої недоліки та працювати над ними.

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Кінь
У Коней цей тиждень буде добрим часом, щоб зрозуміти, що заважає їм бути щасливими. Усвідомлення — перший крок до внутрішнього просвітління.

Коза
Козам краще не ухвалювати спонтанних рішень. Потрібно бути обережними та уникати засудження інших. Важливо проявляти увагу та терпимість.

Мавпа
У Мавп може похитнутись довіра до партнера. Важливо відкрито обговорювати свої побоювання та не замовчувати проблеми. Це допоможе покращити стосунки.

Півень
У Півнів закінчиться період труднощів. Їм важливо визначити свої цілі та чітко націлитись на майбутнє. Їм треба прислухатися до здорового глузду, а не лише до інтуїції.

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Собака
Цього тижня Собакам варто бути особливо обережними у питаннях покупок та зміни роботи. Важливо навчитися бачити позитивні моменти навіть у скрутних ситуаціях.

Свиня
Свиням треба навчитися не ображатися не лише на інших, а й на себе. Зараз не найкращий час для романтичних стосунків чи нових знайомств.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним.

Фото: Pixabay

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