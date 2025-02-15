Дроном — по «саркофагу»: що відбувається на ЧАЕС після атаки російського безпілотника

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник. Про це повідомляє Telegram-канал МВС України.

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«Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами. Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів. Постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень», — йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження, станом на 08:46 15 лютого продовжувалося гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки Нового Безпечного Конфайнмента. Станом на 07.00 було задіяно 40 працівників ДСНС та 8 одиниць техніки. На об’єкті мають місце наскрізні руйнування площею приблизно до 15 квадратних метрів. Погіршення радіаційної обстановки не зафіксовано.

На думку фахівця з атомної енергетики та ядерних технологій Дмитра Горчакова, атака дронів і ракет по новій захисній оболонці потенційно може призвести до пошкодження та обвалення конструкцій старого саркофага, що знаходиться всередині.

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«Потенційно наскрізне пробиття нового конфайнменту і пошкодження старого саркофагу може призвести до обвалення старих конструкцій, підйому радіоактивного пилу і його викиду за межі захисної споруди через отвір, що утворився», — вважає він.

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Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський, який наразі знаходиться в Німеччині, виступив на безпековій конференції в Мюнхені, почавши з удару російського дрону-камікадзе по об'єкту «Укриття» на ЧАЕС.

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