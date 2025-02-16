Помер легендарний ексбос футбольного клубу, за якого команда здобула 69 трофеїв (фото, відео)

У віці 87 років пішов із життя легедарний експрезидент футбольного клубу «Порту» Жорже Пінту да Кошта, який керував «біло-синіми» аж 42 роки, повідомляє пресслужба «драконів». Раніше не стало знаменитого боса ФК «Марсель» Бернара Тапі.

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У вересні 2021 року у Пінту та Кошти діагностували рак передміхурової залози, а останні тижні стан його здоров'я погіршився.

Пінту да Кошта керував клубом з квітня 1982 по травень 2024 року (15 355 днів!). За цей час «Порту» виграв аж 69 трофеїв, зокрема 23 титули чемпіона Португалії, Кубок європейських чемпіонів (1987-й) та Лігу чемпіонів (2004-й).

Жорже Пінту да Кошта та Жозе Моуріньо

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«З великим сумом я дізнався про смерть колишнього президента ФК „Порту“ Жорже Нуну Пінту да Кошти. Я висловлюю щирі співчуття його сім'ї, друзям, ФК „Порту“ та всім тим, хто був свідком його величезної пристрасті до клубу. Нехай він спочиває змиром», — відреагував на смерть Пінту та Кошти президент ФІФА Джанні Інфантіно.

До речі, сам Жорже ще за життя спокійно говорив про свою смерть у книзі, в якій, зокрема, була його фотографія, де Пінту та Кошта спирається на труну, що загорнута у прапор «Порту».

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Додамо, що з минулого року грандом португальського футболу керує екстренер «Порту», «Челсі», «Тоттенхема» та «Марселя» Андре Віллаш-Боаш.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футбольний тренер, який зробив Аргентину чемпіоном світу.

Фото ФК «Порту»

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