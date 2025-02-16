Загарбники обстріляли місто у Покровському районі: є загиблі

Попри те, що в останні дні ситуація в районі Покровська на Донеччині покращилася й, за словами президента Зеленського, українські війська там «впевненіші», ніж були до цього, мирне населення постійно страждає від російських атак.

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Так, зранку 16 лютого росіяни обстріляли місто Білицьке Покровського району на Донеччині. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Місто потрапило під обстріл сьогодні вранці. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, магазин та лінію електропередач», — зазначив він.

Філашкін зазначив, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, прагнучи вбити якнайбільше наших людей.

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За минулу добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

В результаті обстрілів у Покровську пошкоджено будинок у Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, гараж і 2 автівки, в Іванопіллі пошкоджено 10 будинків, у Сіверську пошкоджено 10 будинків, зазначив Філашкін.

Раніше він закликав мешканців Донеччині евакуюватись до більш безпечних регіонів України.

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Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну у Миколаєві пошкоджено теплову електростанцію, виникла пожежа. Без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. Також пошкоджені багатоквартирні будинки, магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

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