Захід може поміняти костюми на військову форму: що сказав Зеленський в Мюнхені

На Мюнхенській конференції з безпеки, де однією з головних тем була тема можливості завершення війни в Україні, президент Зеленський заявив, що Україні необхідні гарантії безпеки, щоб росія більше не змогла напасти на нашу країну.

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Він зазначив, якщо Україна програє, то путін нападе на країни Європи й тоді «захід може поміняти костюми на військову форму».

«Наші солдати зараз дають час усьому світу говорити і носити костюми. Я думаю, що ми з США повинні дуже швидко обговорити і прийти до конкретних рішень як натиснути на путіна. Інакше, американці будуть змушені поміняти свої костюми на військову форму», — впевнений президент України.

Зеленський заявив, щоУкраїна «дуже хоче гарантії безпеки від США», але й готова до миротворців з Європи.



«Коли ми говоримо про контингент, звучало запитання, чи готові ми на контингент європейський. Я сказав, що ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців. Питання — яке оснащення? Якщо у нас 150−160 літаків F-16, 25+ систем Patriot — для чого нам команди США або європейців? Якщо питання в громадянстві — воно не стоїть. США потрібні як союзники», — зазначив президент.

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Президент також зазначив, що у США наразі немає готового мирного плану врегулювання війни. А Україна відкрита до будь-яких обговорень, щоб зупинити путіна.

За словами Зеленського, якщо Україна не вступить у НАТО, то нам потрібна армія з 1,5 мільйона військових. У росії є 220 бригад, в України — 110. Отже, треба збільшити вдвічі.

Він також заявив, що росія готує 100−150 тисяч людей для тренування і посилення білоруського напрямку. Ці військові можуть піти у наступ на Європу, чи Балтію.

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Зеленський зазначив, що європейці зараз бояться, що можуть залишитися без американської підтримки. Він сподівається, що Європа буде збільшувати об'єднання навколо України, бо зараз Україна їхній захист.

Президент також заявив, що відвідає Саудівську Аравію та Туреччину в межах гуманітарної програми, але не зустрічатиметься там з росіянами.

«Я не хочу просто так зустрічатися з росіянами. Коли ми кажемо про порядок зустрічей, я вже казав: спочатку Америка, потім Європа, а потім росіяни», — -сказав він.

Щодо ситуації на фронті, то в останні дні ситуація в районі Покровська на Донеччині покращилася. Українські війська там «впевненіші», ніж були до цього.

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«Я думаю важливо почути, що у нас в останні дні на Покровському напрямку ситуація краща, без якихось деталей», — сказав президент.

Зазначимо, напередодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про «хороший результат» на фронті.





Щодо поля бою варто зазначити, що росія продовжує наступальні дії на декількох напрямках фронту. За останню добу зафіксовано 113 бойових зіткнень. Найактивнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. Там ЗСУ зупинили 38 наступальних дій агресора за минулу добу. Також точаться активні бої у районі Торецька, Великої Новосілки, Часового Яру та у Курській області.

Нагадаємо, росіяни сьогодні вночі вдарили дроном по укриттю на Чернобільської АЕС.

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