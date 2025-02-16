Ворог атакував Україну з повітря: є постраждалі, виникли пожежі

В ніч на 16 лютого російські терористи вкотре атакували мирні міста України. Зокрема, під удар потрапив Миколаїв.

Внаслідок атаки зафіксовано пожежу та відомо мінімум про одного постраждалого, повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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Своєю чергою, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що внаслідок атаки є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

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Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого — задовільний.

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Також вночі ворог вдарив вдарив ракетами типу «Іскандер-М» по Білгород-Дністровському районі Одеської області. Там пролунала серія вибухів.

Крім того, Нікопольщину росіяни обстріляли з важкої артилерії. Удари прийшлися по Нікополю та Марганецькій громаді. Фахівці обстежують атаковані території — з'ясовують наслідки. Втім, головне — люди не постраждали, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Впродовж доби окупанти також били по Запоріжжю — завдали 227 ударів по 12 населених пунктах області.

За інформацією керівника ОВА Івана Федорова, надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі, повідомив Олександр Прокудін.

В командуванні Повітряних сил повідомили, що в ніч на 16 лютогопротивник атакував Україну 143 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 95 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

За даними Генерального штабу, за минулу добу на фронті відбулося 250 бойових зіткнень. 15 лютого став одним із найважчих днів на фронті у 2025 році. У порівнянні з минулою добою противник значно активізував зусилля, загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку.



Разом з тим ворог зазнає значних втрат. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили 1730 окупантів, 84 ББМ, 11 артсистем та іншу військову техніку росіян.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що путін збільшує чисельність особового складу армії на 150 тисяч солдатів і може напасти на країни Європи. Про це президент Зеленський заявив на безпековому форумі у Мюнхені. Така чисельність компенсує втрати противника, вважає керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук.

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