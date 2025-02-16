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Гроші

Нафта дешевшає, але ціни на українських АЗС залишаються незмінними: коли ситуація покращиться

17:52 16 лютого 2025
Цни на АЗС

З початком президентом США Дональдом Трампом торгових війн ціни на нафту почали падати, проте ситуація на глобальних ринках залишається вкрай нестабільною.

Тому великі мережі АЗС вирішили утриматися від маркетингової боротьби та щедрих знижок, і дочекатися моменту коли загальносвітові тренди на ринку стануть зрозумілішими. В результаті ціни на всі види пального поки що знаходяться на плато, пише delo.ua.

Експерти кажуть, що зниження можливе ближче до березня. Якщо тренд збережеться, бензин та дизель можуть подешевшати на 50 копійок за літр.

Причина в тому, що з потеплінням збільшиться попит — багато водіїв почнуть активніше користуватися машинами. Зазвичай це відбувається у березні, але через те, що донедавна в Україні стояла аномально тепла зима, активність може зрости вже у другій половині лютого. Втім, раптовий прихід морозів може «переграти» ситуацію. Тобто, чим швидше в країну завітає стабільне тепло, тим більша ймовірність зниження цін на АЗС.

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Які ціни на пальне зараз

За інформацією Консалтингової групи А-95 станом на 14.02.2024 є такими:

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Також нагадаємо, що впливати на ціни на паливо може й інфляція, яка вже перевищила прогнози НБУ.

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