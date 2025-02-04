Торгова війна Дональда Трампа: чого домагається президент США і чим це загрожує

Перші ж заяви нового президента США Дональда Трампа на власній інавгурації не найкращим чином вплинули на світову економіку. Однак відтоді очільник держави з найбільшою економікою у світі вже не тільки словами, а й діями вніс ще більше сум'яття в економіку.

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Так, останньою заявою президента США стало призупинення фінансової допомоги ПАР, доки в країні діє закон, згідно з яким влада за певних умов може вилучати землю в білих фермерів без компенсації. Це рішення стало ще одним у низці попередніх указів, якими США обклало підвищеними митами імпорт з низки країн.

Так, з 1 лютого було запроваджено 25% мита на товари з Мексики та Канади і 10% мита на товари з Китаю. Паралельно з цим новий президент заявив про претензії США на повернення Панамського каналу, і був дуже близький до запровадження 25% мита на товари з Колумбії через конфлікт навколо депортації колумбійських нелегалів.

Незважаючи на гадану екстравагантність подібних рішень президента США, в них є чіткий розрахунок і навіть може вийти позитивний ефект. Таку думку висловив «ФАКТАМ» економічний експерт Данило Монін.

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- Ці пропозиції Дональда Трампа можуть мати два завдання — пряме поповнення бюджету США завдяки зростанню надходжень від мит, і спроба змусити американських бізнесменів повернути виробництва з третіх країн назад у Сполучені Штати. Тим самим у США збільшиться додана вартість товарів, вироблених безпосередньо там, — пояснив можливу мету президента США співрозмовник «ФАКТІВ».

Як вважає Данило Монін, впровадження мит є частиною його стратегії зі зниження податкового пресингу на американських громадян, зокрема, скасування прибуткового податку, про що Дональд Трамп заявляв ще під час своєї передвиборчої програми. При цьому чи дасть ефект подібна стратегія, експерт сказати не може. Але крім спроби збільшити доходи бюджету за рахунок мит і повернення виробництва в США, Трамп також скорочує витрати.

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«Наїзд» на агентство USAID дасть змогу домогтися одразу двох цілей — скорочення дефіциту бюджету і державних видатків, а також завдати удару по позиціях демократів (Демократичної партії США — Авт.), широко представлених у проєктах програми, — підкреслює Данило Монін.

У відповідь на введення мит з боку США, Канада і Мексика відповіли введенням своїх мит на американські товари. Після цього Дональд Трамп на своїй сторінці в соцмережі Truth Social написав про повернення «золотого часу для США», але «можливо, це буде трохи боляче».

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За даними ЗМІ, дії президента США вже спричинили зростання світових цін на нафту на 1−2% залежно від марки. Проте президент США вже заявив про підготовку нових імпортних мит цього разу на товари з Євросоюзу.

Як писали «ФАКТИ» державний борг США перевищує 36 трлн дол. і становить близько 120% ВВП країни.

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