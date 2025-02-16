У листопаді лише одружився: від важких поранень загинув боєць з Хмельниччини

Війна жорстоко обірвала життя ще одного захисника України. Віталій Вишинський, виконуючи бойове завдання, отримав 18 січня тяжке поранення. Лікарі боролися за його життя, але 10 лютого серце бійця зупинилося в Одеській обласній лікарні… У грудні йому виповнилось 43 роки, повідомляє Волочиська міська рада.

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«Віталій народився у Волочиську, а згодом родина переїхала до Підволочиська. Тут він опанував фах будівельника. Коли йому було лише 12 років, він втратив матір… Випробування загартували його характер, навчили бути сильним. Віталій працював будівельником, у 2012 році одружився, згодом став батьком двох чудових синів — Михайла та Едуарда. Але подальша доля склалася непросто… Після розлучення він виїхав на заробітки за кордон», — йдеться у повідомленні.

Коли окупанти напали на нашу землю, жодні відстані не змогли утримати його від головного вибору в житті — боронити Україну.

«З перших днів повномасштабної війни Віталій без вагань став до лав ЗСУ. Він не чекав повістки — він знав, що має бути там, де найважче. Віталій служив у артилерійському підрозділі, командував гарматою. Його хоробрість та професіоналізм оцінили — у 2022 році він став молодшим сержантом, згодом сержантом, а у 2024-му — головним сержантом батареї», — повідомляють земляки героя.

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Попри війну, попри постійні ризики, він вірив у життя. Віталій зустрів свою любов — Ольгу із Сумщини. За словами земляків, у листопаді 2024 року вони одружилися, мріяли про спільне майбутнє, мріяли про мир… Але не судилося.

«ФАКТИ» повідомляли, що на Запоріжжі загинув 22-річний офіцер зі Львівщини Дмитро Устінов, який цього року планував одружитися.

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