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Події

У листопаді лише одружився: від важких поранень загинув боєць з Хмельниччини

20:32 16 лютого 2025
Віталій Вишинський

Війна жорстоко обірвала життя ще одного захисника України. Віталій Вишинський, виконуючи бойове завдання, отримав 18 січня тяжке поранення. Лікарі боролися за його життя, але 10 лютого серце бійця зупинилося в Одеській обласній лікарні… У грудні йому виповнилось 43 роки, повідомляє Волочиська міська рада.

«Віталій народився у Волочиську, а згодом родина переїхала до Підволочиська. Тут він опанував фах будівельника. Коли йому було лише 12 років, він втратив матір… Випробування загартували його характер, навчили бути сильним. Віталій працював будівельником, у 2012 році одружився, згодом став батьком двох чудових синів — Михайла та Едуарда. Але подальша доля склалася непросто… Після розлучення він виїхав на заробітки за кордон», — йдеться у повідомленні.

Коли окупанти напали на нашу землю, жодні відстані не змогли утримати його від головного вибору в житті — боронити Україну.

«З перших днів повномасштабної війни Віталій без вагань став до лав ЗСУ. Він не чекав повістки — він знав, що має бути там, де найважче. Віталій служив у артилерійському підрозділі, командував гарматою. Його хоробрість та професіоналізм оцінили — у 2022 році він став молодшим сержантом, згодом сержантом, а у 2024-му — головним сержантом батареї», — повідомляють земляки героя.

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Попри війну, попри постійні ризики, він вірив у життя. Віталій зустрів свою любов — Ольгу із Сумщини. За словами земляків, у листопаді 2024 року вони одружилися, мріяли про спільне майбутнє, мріяли про мир… Але не судилося.

«ФАКТИ» повідомляли, що на Запоріжжі загинув 22-річний офіцер зі Львівщини Дмитро Устінов, який цього року планував одружитися.

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