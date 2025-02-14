Працював у Польщі та у Зімбабве: від важких поранень помер захисник з Прикарпаття

Ще один захисник поклав життя заради майбутнього своєї родини та України. Мешканці Калуша попрощалися з героєм Михайлом Федоляком. Він помер у лікарні 11 лютого від отриманих у боях під Бахмутом поранень. Йому навіки 48 років, повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда.

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«Михайло народився на Львівщині, але потім переїхав з рідними в Калуш. Згодом став студентом Івано-Франківського медичного коледжу. Працював зубним техніком у Калуській стоматологічній поліклініці, пізніше працевлаштувався у Києві. Згодом працював у Польщі та у Зімбабве (Африка)», — йдеться у повідомленні.

Михайло Федоляк мобілізувався до лав Збройних сил України у травні 2024 року. Служив стрільцем-санітаром гірсько-штурмового відділення однієї з військових частин.

Під час виконання обов’язків військової служби у Бахмутському районі Донецької області Михайло зазнав важких поранень. Складні операції у Києві, Івано-Франківську… Але, на жаль, 11 лютого Михайло Федоляк помер в одній з лікарень Івано-Франківська.

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Поховали захисника на Алеї Слави міського кладовища у Калуші.

Нагадаємо, в боях під Бахмутом загинув і колишній журналіст «ФАКТІВ» Ярослав Шапочка.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію Героя України Дмитра Масловського, якого вбив російський штурмовик.

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