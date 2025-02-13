Цього року планував одружитись: на Запоріжжі загинув офіцер зі Львівщини

У Бродах в останню дорогу провели 22-річного лейтенанта Дмитра Устінова. Майже місяць рідні чекали повернення його тіла. 14 січня на Запорізькому напрямку ворог обірвав молоде життя. Цього року воїн планував весілля, але цим планам вже не судилось справдитися, повідомляє міська рада.

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«Головне управління розвідки Міністерства оборони України посмертно нагородило лейтенанта Дмитра Устінова медаллю „За бойові заслуги“. Відзнаку передали матері героя. За життя військовослужбовець також отримав медаль „Лицарський хрест“, яку вручають за проявлення виняткової хоробрості».

За словами земляків, захисник Дмитро був одним із кращих. Він з відзнакою закінчив Львівський ліцей імені Героїв Крут. Потім успішно навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Далі віддано служив у лавах воєнної розвідки України.

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«Дмитро жив чесно, відповідально, із блиском в очах і вірою, що честь та обов’язок — не просто слова. Він не встиг реалізувати всі свої плани. Але встиг головне — залишити слід в історії України», — зазначили на прощанні побратими героя.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель в бою з окупантами офіцера зі Львівщини, який з перших місяців війни став на захист України.

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