Подекуди до мінус 21: замість аномального тепла в Україну прийшов аномальний холод

Цієї зими звучали непоодинокі заяви синоптиків щодо аномально теплої погоди. А наразі настав час аномальних холодів — на поточному тижні очікуються температури на 5−8 градусів нижче за кліматичну норму.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич, така погода пов'язана з пануванням холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску. Загалом опади очікуються незначними — часом спостерігатиметься випадання снігу.

У понеділок, 17 лютого, вночі місцями у західних регіонах, вдень у центральних областях та у Карпатах можливий невеликий сніг. На решті території країни без істотних опадів. На дорогах більшості областей очікується ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −7…−12 °С, у північних, східних областях, а також у Карпатах −13…−18 °С, подекуди до -20 °С; вдень −3…−8 °С, у південній частині та на Закарпатті −2…+3 °С.

Прогноз погоди на 17 лютого. Фото Укргідрометцентру

РЕКЛАМА

У вівторок, 18 лютого, на всій території України очікується холодна погода без істотних опадів. На дорогах утримається ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −8…−13 °С, у північних, східних областях, а також у Карпатах −14…−19 °С, місцями до -21 °С; вдень −2…−7 °С, у південній частині та на Закарпатті −2…+3 °С.

Прогноз погоди на 18 лютого. Фото Укргідрометцентру

У середу, 19 лютого, вночі очікується погода без істотних опадів, вдень у західних та місцями північних регіонах можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у північних та західних областях південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −7…−12 °С, у північних, східних областях, а також у Карпатах −13…−19 °С; вдень −1…−6 °С, у південній частині та на Закарпатті −3…+2 °С.

РЕКЛАМА

Прогноз погоди на 19 лютого. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 20 лютого, у північних, центральних та південних регіонах пройде невеликий сніг, на решті території України без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західних та північних областях північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −5…−10 °С, у східній частині та у Карпатах −11…−16 °С; вдень −1…−6 °С, у південних та західних областях −3…+2 °С.

Прогноз погоди на 20 лютого. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 21 лютого, у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, лише вночі у Криму пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5 — 10 м/с, у Криму та Приазов'ї можливі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −6…−11 °С, у північних, східних областях та Карпатах −11…−16 °С; вдень −2…−7 °С, у західній частині, а також на півдні країни −4…+1 °С.

РЕКЛАМА

Прогноз погоди на 21 лютого. Фото Укргідрометцентру

У суботу та неділю, 22 — 23 лютого, утримається морозна та суха погода під впливом антициклону. Вночі у центральних та західних областях можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується −7…−12 °С, у північних та східних областях −12…−18 °С, вночі 23 лютого місцями до -20 °С; вдень −2…−8 °С, у південних та західних регіонах −3…+2 °С.

Тим часом синоптикиня Віра Балабух прогнозує, що нинішня весна очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях України, повідомляє «ТСН». За її словами, на півночі за сезон опадів може випасти майже на третину менше від кліматичної норми: «Їхня кількість може сягати 100 мм за сезон, тобто 100 літрів на квадратний метр, що зазвичай характерно для південного степу України. Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні».

Загалом весною буде теплішою на 1−2 градуси, але з ймовірними періодами похолодання. Так, у березні очікується середньомісячна температура повітря від +5…+7°С на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3…+4°С на сході України. У квітні середньомісячна температура очікується від +12°С на півдні країни й до +11°С на сході та півночі. А у травні середня температура за місяць, ймовірно, становитиме +15°С — від +19°С на півдні й Закарпатті до +17°С на півночі та сході.

А її колега Наталя Птуха вважає, що «природа захоче відновити баланс» — адже перші два місяці зими були теплими.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що потепління в Україну може прийти не раніше ніж 24 лютого.

Фото Pixabay

305

Читайте нас у Facebook