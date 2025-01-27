Йдемо на пік тепла: синоптикиня потішила прогнозом на 28−29 січня
В Україні встановилася аномально тепла для другого місяця зими погода, і очікувати змін температурного фону найближчими днями не доводиться.
І завтра, 28 січня, і у середу, 29 січня максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України сягатиме +12+17 градусів. Про це у соцмережі пише відома синоптикиня Наталка Діденко.
На решті території, за її словами, також переважатиме тепла погода — протягом дня термометри за вікном покажуть +7+11 градусів.
Опадів 28−29 січня в Україні не передбачається.
У Києві у вівторок має бути сухо, втім південний вітер часом може бути рвучким. Вночі температура становитиме до +4 градусів, вдень — до +8 градусів.
Зниження температури повітря можна очікувати вже Із 31 січня, також в більшості областей України з цього дня прогнозуються опади, говорить пані Діденко.
Нагадаємо, що метеоролог Ігор Кібальчич порівняв нинішню погодою з початком квітня.
Фото Вікіпедія83
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