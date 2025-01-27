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Погода

Йдемо на пік тепла: синоптикиня потішила прогнозом на 28−29 січня

14:28 27 січня 2025
Рання весна

В Україні встановилася аномально тепла для другого місяця зими погода, і очікувати змін температурного фону найближчими днями не доводиться.

І завтра, 28 січня, і у середу, 29 січня максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України сягатиме +12+17 градусів. Про це у соцмережі пише відома синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території, за її словами, також переважатиме тепла погода — протягом дня термометри за вікном покажуть +7+11 градусів.

Опадів 28−29 січня в Україні не передбачається.

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У Києві у вівторок має бути сухо, втім південний вітер часом може бути рвучким. Вночі температура становитиме до +4 градусів, вдень — до +8 градусів.

Зниження температури повітря можна очікувати вже Із 31 січня, також в більшості областей України з цього дня прогнозуються опади, говорить пані Діденко.

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Нагадаємо, що метеоролог Ігор Кібальчич порівняв нинішню погодою з початком квітня.

Фото Вікіпедія

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