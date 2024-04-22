«Багато палив і мало їв»: популярний актор про зйомки у Британії

Популярний актор театру та кіно Олександр Рудинський, знайомий по серіалу «Перші ластівки», поділився досвідом участі у зйомках фільму «Камінь, ножиці, папір». Короткометражну картину знімали у Великій Британії, вона відтворює історію війни в Україні, базуючись на реальних подіях. За словами актора, це одна з найважливіших речей, які він зробив у своєму житті.

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«Це фільм на реальних подіях, — розказав Олександр у проєкті „Точка опори“. — Це історія про молодого хлопця, якому мало виповнитися 18 років. Події відбуваються на сході України на початку повномасштабного вторгнення. Його тато хірург, він робив операції в бункері, приймав пологи… і цей молодий хлопець допомагав батькові. В якийсь момент про цей бункер дізналися росіяни. Це зав’язка історії. Далі розповідати немає сенсу. Дуже трагічна історія. Після неї цей хлопець пішов служити в ЗСУ, далі поїхав у Британію на навчання, випадково познайомився з режисером і розповів, що з ним трапилося в реальному житті. Я грав цього хлопця».

За словами актора, це була найважча робота в його житті, адже він розумів, що не має права на помилку. Фільм триває свого 23 хвилини, а на знімальний процес знадобилося два з половиною тижня. За цей час актор схуд на 6 кілограмів і відчував повне виснаження.

«Я повернувся з синцями під очима і дуже-дуже виснажений, — зізнався Олександр. — Найважче було те, що я вже не мав сил, а треба було ще зняти дубль. Я дуже багато палив, мало їв і пив дуже багато кави. Мені було абсолютно не до їжі, адже весь час я відчував шалену напругу».

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Над фільмом «Камінь, ножиці, папір» працювала величезна група людей, а всі деталі побуту героїв були відтворені на 100 процентів.

«Коли я приїхав у цей бункер, був вражений, бо вони все облаштували так, наче я перебував в Україні, — розповів актор. — Було все: консерви, ліки — все з українськими назвами. Художники попрацювали блискуче. Операторка була з Тайваню. У неї на камері була наліпка українського прапора. У всіх на раціях були прапори України, хоча група була інтернаціональна. У фінальний день після останньої сцени вся група зібралася і кричала: «Слава Україні!»

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