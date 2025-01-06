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Перша нагорода у кінокар'єрі Демі Мур та рекорд «Емілії Перес»: у США вручили «золоті глобуси»

9:51 6 січня 2025
Демі Мур отримала «Золотий глобус». Фото&nbsp;— скріншот

Відбулася щорічна, вже 82-га церемонія нагородження премією «Золотий глобус», яка зазвичай проходить у Лос-Анджелесі.

Як пише elle.ua, в готелі Beverly Hilton були оголошені переможці у 27 категоріях. Безперечним лідером за кількістю зібраних нагород став фільм про лідера мексиканського наркокартелю, який вирішив змінити стать — мюзікл «Емілія Перес». Він зібрав 10 номінацій.

На другому місці — фільм «Бруталіст», який переміг у семи номінаціях. Ця стрічка розповідає про життя угорського архітектора, який приїхав до США після Другої світової війни.

Переможцями, зокрема, стали:

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  • Найкращий драматичний фільм: «Бруталіст»
  • Найкращий комедійний фільм чи мюзикл: «Емілія Перес»
  • Найкращий фільм іноземною мовою: «Емілія Перес»
  • Найкращий анімаційний фільм: «Потік. Останній кіт на Землі»
  • Найкращий режисер: Брейді Корбет («Бруталіст»)
  • Найкращий сценарій: «Конклав» (Пітер Строхані)
  • Найкращий актор драматичного фільму: Едріан Броуді («Бруталіст»)
  • Найкраща акторка драматичного фільму: Фернанда Торрес (I`m Still Here)
  • Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі: Себастіан Стен (A Different Man)
  • Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі: Демі Мур («Субстанція»)

До речі, для Демі Мур це перший «Золотий глобус».

Демі Мур впереше отримала "Золотий глобус". Фото - скріншот

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«Я дійсно не чекала цього. Я зараз просто в шоці. Я займаюся цим дуже давно, більше 45 років, і це перший раз, коли я виграла щось як актриса», — сказала вона на церемонії.

Нагадаємо, що минулого року найпопулярнішим актором у світі в США назвали зірку серіалів «Мандалорець» та «Одні з нас» Педро Паскаля. Він посів перше місце в рейтингу за версією IMDb.

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Фото — скріншот

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