Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: затримано агентів росіян, які дистанційно підірвали кур'єра (фото)

Українська спецслужба прозвітувала про затримання завербованих росією громадян, які на початку лютого у Кам'янці-Подільському влаштували вибух біля будівлі районного ТЦК та СП. Тоді загинула одна людина, ще кілька були травмовані.

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«Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів рф, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року. Фігуранти „втемну“ використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби рф. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні СБУ.

Виконавців теракту було затримано упродовж доби «по гарячих слідах». На співпрацю з ворогом пішли місцевий наркозалежний чоловік та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків. Зрадники діяли порізно, але мали спільного російського куратора.

В Кам'янець-Подільському затриали двох російських агентівю Фото СБУ

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Так, неповнолітнійвиготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), начинивши його гайками та обрізками арматури та спорядивши мобільним телефоном для дистанційної детонації. Студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з фсб, а той, своєю чергою, повідомив координати іншому агенту — наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку.

«Наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати „як свідка“, він замовив доставку. Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним», — додали в українській спецслужбі.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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В СБУ закликають громадян, яких вербують для підпалу автівок ЗСУ, адмінбудівель, терактів чи мінування, одразу повідомляйте про це на чат-бот Служби безпеки України «Спали» ФСБешника" - t.me/spaly_fsb_bot.

Нагадаємо, що днями у Миколаєві стався теракт — вісім людей отримали поранення, троє загинули.

Фото СБУ

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