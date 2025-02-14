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Події

Вибух в центрі Миколаєва: загинули двоє людей, багато поранених

18:15 14 лютого 2025
У Миколаєві стався вибух біля кафе, фото поліція

Як відомо, останнім часом в Україні було досить багато повідомлень про теракти, направлені проти військових.

Так, сьогодні у Миколаєві вдень стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей, ще вісім людей отримали поранення.

За даними поліції, вибух стався на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування.

На місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики, зазначили в поліції.

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Пізніше у моніторинговому Телеграм-каналі «Миколаївський Ванек» з'явилося повідомлення про те, що невідома жінка підійшла до двох чоловіків у військовій формі. У руках вона тримала сумку, на дні якої був вибуховий пристрій.

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Внаслідок вибуху жінка отримала тяжкі травми, впізнати її вдасться лише за ДНК. Зазначається, перед вибухом вона робила покупки в магазині. Не виключено, пише «Миколаївський Ванек», що їй сказали підійти до військовослужбовців, а вона могла не знати, що несе вибухівку.

Це не перший вибух в обласному центрі за сьогодні. Раніше, близько 10:00, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що поблизу автовокзалу по проспекту Богоявленському невідомий чоловік підірвав вибуховий предмет та загинув.

Нагадаємо, днями на Рівненщині напали на співробітників ТЦК.

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