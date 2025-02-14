Вибух в центрі Миколаєва: загинули двоє людей, багато поранених

Як відомо, останнім часом в Україні було досить багато повідомлень про теракти, направлені проти військових.

Так, сьогодні у Миколаєві вдень стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей, ще вісім людей отримали поранення.

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За даними поліції, вибух стався на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування.

На місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики, зазначили в поліції.

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Пізніше у моніторинговому Телеграм-каналі «Миколаївський Ванек» з'явилося повідомлення про те, що невідома жінка підійшла до двох чоловіків у військовій формі. У руках вона тримала сумку, на дні якої був вибуховий пристрій.

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Внаслідок вибуху жінка отримала тяжкі травми, впізнати її вдасться лише за ДНК. Зазначається, перед вибухом вона робила покупки в магазині. Не виключено, пише «Миколаївський Ванек», що їй сказали підійти до військовослужбовців, а вона могла не знати, що несе вибухівку.

Це не перший вибух в обласному центрі за сьогодні. Раніше, близько 10:00, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що поблизу автовокзалу по проспекту Богоявленському невідомий чоловік підірвав вибуховий предмет та загинув.

Нагадаємо, днями на Рівненщині напали на співробітників ТЦК.

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