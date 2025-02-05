Ще один теракт із жертвами: вибух пролунав біля ТЦК у Кам'янці-Подільському (фото, відео)
В Україні стався ще один теракт. У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині пролунав вибух біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, загинув один чоловік, четверо людей травмовані. Про це розповіли у Кам’янець-Подільському районному управлінні поліції, інформує Суспільне Хмельницький.
За інформацією правоохоронців, чоловік, який загинув на місці, попередньо вчинив підрив біля будівлі Кам’янець-Подільського ТЦК та СП.
Загиблий був цивільним.
За словами головного лікаря Кам'янець-Подільської міської лікарні Бориса Сироти, стан травмованих, яких наразі госпіталізували, варіюється від важкого, але стабільного, до середнього та задовільного.
«Серед травмованих є двоє лікарів, військовослужбовець і жінка, яка є штатною працівницею установи. У деяких з госпіталізованих виявлено осколкові поранення голови, рук і живота. Ті, хто перебуває у важчому стані, були направлені до відділення нейрохірургії для видалення осколків», — сказав він.
Як писали «ФАКТИ», днями вибухи пролунали у ТЦК Рівного та біля ТЦК Павлограда.
Фото: Суспільне193
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