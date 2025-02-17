Відстрілювався із газового пістолета: мешканця Хмельницького «посадили» за спробу допомогти товаришу відбитися від ТЦК

Періодічно правоохоронці повідомляють про напади на військовослужбовців ТЦК, які перевіряють військово-облікові документи на вулицях, як це було, наприклад, нещодавно на Рівненщині. Подібний випадок минулого року стався й у Хмельницькому. Більш того, суд вже ухвалив вирок в цій справі.

ВІДЕО ДНЯ

Як нагадує ngp-ua.info, на лаву підсудних потрапив чоловік, який застосував сльозогінний газ проти військовослбужбовців. Так, влітку 2024 року правоохоронці та військові з ТЦК та СП виявили у дворі одного з будинків чоловіка, який перебував у розшуку.

Як зазначається в матеріалах справи, військовозобов'язаний поводився агресивно, через що до нього застосували заходи «фізичного примусу та спецзасоби». В цей час інший чоловік, який проходив поруч, спробував «відбити» свого знайомого. Поліцейські застосували щодо нього сльозогінний газ, а той, у свою чергу, застосував газовий пістолет марки «Бліц» та втік.

Двоє поліцейських отримали хімічний опік очей, а втікач — підозру. Видання зазначає, що обвинувачений в суді визнав провину, пояснивши, що хотів допомогти сусіду. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 345 КК України («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що на Полтавщині спроба «відбити» товариша у бійців ТЦК та СП закінчилася смертю одного із військовослужбовців — його на АЗС застрелив знайомий військовозобов'язаного.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook