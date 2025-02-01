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Події

На Полтавщині вбили військового, який супроводжував мобілізованих до навчального центру: в області оголошено спецоперацію

12:02 1 лютого 2025
Невідомий у балаклаві застрелив військового та забрав його зброю. Ілюстративне фото

Якщо на Львівщині нещодавно невідомі кинули гранату в будівлю одного з районних ТЦК та СП, то у Пирятині 1 лютого стався збройний напад на військовослужбвця одного з Полтавський районних Територіальних центрів комплектування та соціальнох подтримки.

Як повідомляють в командуванні Сухопутними військами, військовий загинув. Це сталося на автозаправній станції під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.

«Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП й, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці», — йдеться у повідомленні.

Зловмисник забрав автомат та втік разом із одним з мобілізованих чоловіків.

Наразі в Полтавській області введено спеціальну операцію «Сирена», здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.

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Тим часом в Полтавському обласному ТЦК та СП додали, що завдяки оперативним діям правоохоронців нападник та призваний військовослужбовець вже затримані, зброя знайдена.

«Старший команди діяв відповідно до обстановки — надав невідкладну допомогу, викликав «швидку» пораненому воїну та слідчо-оперативну групу поліції і вжив заходів, для переслідування зловмисників, які втекли з місця злочину. Лікарі «швидкої», що прибула на місце події, вжили реабілітаційних заходів, які, на жаль, не дали результату — військовий помер на місці. У загиблого військовослужбовця територіального центру комплектування залишилися дружина, діти, батьки… « — йдеться у повідомленні.

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Раніше в Чернівецькій області ухилянт, якого затримали після невдалої спроби перетину кордону, напав на військовослужбовця ТЦК та намагався задушити його в автівці ременем безпеки.

Ілюстративне фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ

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