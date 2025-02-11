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На Рівненщині напали на співробітників ТЦК: перші подробиці

19:02 11 лютого 2025
На Рівненщині напали на співробітників ТЦК: перші подробиці

На Рівненщині, де раніше в ТЦК пролунав вибух, напали на співробітників ТЦК. Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.

«Сьогодні, в одному з районів Рівненської області, під час перевірки військово-облікових документів, особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень, нанесли їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку. На місце події було скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Життю та здоров'ю військовослужбовців ТЦК та СП наразі нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять необхідні слідчо-оперативні дії відносно правопорушників», — йдеться у повідомленні.

В ТЦК наголосили, що громадяни України, що скоїли даний злочин, в обов’язковому порядку будуть притягнуті до відповідальності згідно вимог чинного законодавства. На даний момент вони вже перебувають в розшуку, адже втекли з місця скоєння злочину.

Як писали «ФАКТИ», на Чернігівщині затримали групу озброєних чоловіків, які погрожували військовослужбовцям відкрити по ним вогонь.

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