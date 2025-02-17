Стрільцям — «Коханці» та романтика, Водоліям — «Десятка Денаріїв» та добробут: Таро-прогноз на вівторок, 18 лютого

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на вівторок, 18 лютого 2025 року, для всіх знаків Зодіаку. Карти віщують насичений подіями день, який вимагатиме уважності, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Шістка Жезлів

Козерогів чекає успіх та визнання. Їхні зусилля будуть помічені та оцінені оточуючими. Час підходить для презентації своїх ідей на роботі.

ВОДОЛІЙ — Десятка Денаріїв

Водоліїв чекає стабільність та добробут. Вони відчують впевненість у завтрашньому дні. На них чекають приємні новини, пов'язані з вирішенням наболілих проблем.

РИБИ — Паж Мечів

На Риб чекають несподівані відкриття. Також можливі розбіжності. Вирішити їх можна буде, проявивши дипломатичність.

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ОВЕН — Верховний Жрець

Овнам, можливо, доведеться відстоювати свої принципи. Їм важливо зберігати вірність своїм ідеалам, а також бути тактовними.

ТЕЛЕЦЬ — Четвірка Жезлів

На Тельців чекає стабільний і приємний день. Можливі приємні сюрпризи, які подарують почуття вдячності за те, що вони мають.

БЛИЗНЮКИ — Сімка Жезлів

Близнюкам доведеться захищати свої позиції та провиявити наполегливість у справах. День може бути напруженим, тож важливо не піддаватися на провокації.

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РАК — Десятка Жезлів

На Раків чекає емоційно непростий день та багато обов'язків. Їм потрібно постаратися делегувати частину завдань та не брати на себе зайвого.

ЛЕВ — Двійка Денаріїв

Левам доведеться проявити гнучкість та здатність балансувати між різними сферами життя. Їм необхідно приймати швидкі рішення та бути уважними.

ДІВА — Маг

Діви зможуть досягти своїх цілей завдяки інтелектуальним здібностям та впевненості. Цього дня їм буде легко знаходити нестандартні рішення.

ТЕРЕЗИ — Трійка Мечів

На Терезів може чекати емоційно напружений день. Можливі ситуації, які вимагатимуть від них сміливості у прийнятті непростих рішень.

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СКОРПІОН — П'ятірка Денаріїв

Скорпіонам у цей день важливо зберігати спокій та витримку, незважаючи на труднощі. Їм не варто піддаватися тривозі. Підтримка близьких допоможе їм.

СТРІЛЕЦЬ — Коханці

На Стрільців чекає на день романтичних переживань. Їм, можливо, доведеться зробити вибір, який вплине на все особисте життя.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 17 по 23 лютого.

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