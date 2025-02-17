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Пожежі в зоні ЧАЕС та викид радіації: у ДСНС зробили важливу заяву

18:03 17 лютого 2025
У ДСНС прокоментували повідомлення про викид радіації на ЧАЕС&nbsp;— Фото: slovo.news

В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що інформація про викид радіації на ЧАЕС після дронової атаки, яка шириться Мережею, не відповідає дійсності.

«У мережі поширюється дезінформація про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції. Також українців попереджають про нібито викид радіації, що станеться вже найближчим часом. Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки. Наразі ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами. Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає», — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники закликали не поширювати неперевірену інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

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Як писали «ФАКТИ», на думку фахівця з атомної енергетики та ядерних технологій Дмитра Горчакова, атака дронів і ракет по новій захисній оболонці саркофагу ЧАЕС потенційно може призвести до пошкодження та обвалення конструкцій старого саркофага, що знаходиться всередині.

Фото: slovo.news

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