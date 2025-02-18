Чемпіон світу з футболу оригінально дізнався стать своєї третьої дитини (відео)

Чемпіону світу з футболу у складі збірної Франції, захиснику «ПСЖ» Лукасу (Люці) Ернандесу довелося продемонструвати свої футбольні навички, щоб дізнатися стать своєї третьої дитини. До речі, у його колишнього одноклубника та партнера з національної команди Антуана Грізманна всі троє дітей народилися в один день — 8 квітня.

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Захід пройшов на полі домашньої арени парижан «Парк де Пренс», де разом з футболістом була його вагітна подруга Вікторія Тріай.

Щоб дізнатися стать дитини, Ернандес довелося пробити пенальті по воротах, на яких серед десятків білих м'ячів висіли червоно-синя і рожева футболки «ПСЖ». Коли м'яч після удару ексгравця «Атлетико» та «Баварії» влучив у сітку, вибухнули рожеві димові шашки та розпочався феєрверк, а на екрані «Парк де Пренс» з'явився напис «Це дівчинка».

«Найнеймовірніше розкриття статі дитини», — підписала відео модель Вікторія Тріай, яка не забула подякувати «ПСЖ».

Додамо, що 29-річний Лукас Ернандес має двох дітей від першого шлюбу з Амелією Лоренте (6-річний син Мартін і 2-річна дочка Ньевес), яку він свого часу зрадив з колишньою Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що в колекції Лукаса Ернандеса (його молодший брат Тео Ернандес грає за «Мілан») є нагороди за перемоги на ЧС-2018, Лізі націй, Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Суперкубку УЄФА, клубному чемпіонаті світу, а також чемпіонатах Німеччини та Франції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст «Манчестер Юнайтед» дізнався стать майбутньої дитини за допомогою м'яча.

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