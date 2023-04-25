Чемпіон світу з футболу зрадив дружині з колишньою Кріштіану Роналду: фото красуні-розлучниці

У чемпіона світу-2018 у складі збірної Франції, футболіста «Баварії» Лукаса Ернандеса, який відновлюється після тяжкої травми, отриманої в першому ж матчі на ЧС-2022, серйозні проблеми на особистому фронті, повідомляє Bild.

Дружина титулованого гравця Амелія Лоренте звинуватила чоловіка у зраді з популярною італійською моделлю та актрисою Крістіною Буччіно.

«Тепер ти можеш перестати жити на дві сторони, Ернандесе. Віддаю його тобі, Крістіно Буччіно. Не забувай, Лукасе, що маєш двох дітей, яких ти не бачиш», — написала Лоренте в соцмережах.

Лукас Ернандес із дружиною

Пара зіграла весілля у 2017 році та виховує двох дітей — 4-річного сина Мартіна та дочку Ньєвес, якій 10 місяців. Ще наприкінці 2022 року з'явилися чутки, що Лоренте та Ернандес розлучилися. Тепер Амелія видалила всі фотографії чоловіка зі своєї сторінки у Instagram.

У нової обраниці 27-річного футболіста (якщо дружина старша за Лукаса на 8 років, то Крістіна — на цілих 10) понад 3 мільйони підписників у Instagram. Красуні приписують романи з екскапітаном збірної Сербії Александаром Коларовим, а також із зірковим Кріштіану Роналдом. У 2016 році італійка та португалець познайомилися на Ібіці, після чого їх помітили у ресторані. Подейкували, що вечерею все не скінчилося.

«Ми побачили одне одного, наші погляди зустрілися, і він запросив мене на вечерю як джентльмен. Він чудова людина. Кріштіану — щедра людина та справжній джентльмен, який знає, як доглядати за жінкою», — згадувала Крістіна Буччино.

До речі, італійська модель частенько балує своїх підписників у Instagram гарячими фото. У свої 37 красуня-розлучниця ще ого-го…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російській моделі світить в'язниця за наклеп на брата Лукаса Ернандеса, футболіста «Мілана» Тео Ернандеса.

Фото Instagram

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