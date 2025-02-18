Влаштує всі сторони: Рубіо і Волц розповіли про «мирний план» припинення війни в Україні

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбулася зустріч між американськими та російськими чиновниками щодо завершення війни в Україні, на яку не було запрошено представників Києва.



Про це повідомляє CNN.

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Після зустрічі дипломатів відбувся брифінг для преси, на якому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна між Україною і росією має завершитися на таких умовах, які влаштовуватимуть обидві сторони. У такому разі мир буде довгостроковим.

Він зазначив, що президент Трамп хоче завершити війну в Україні справедливо і не допустити її відновлення через 2−3 роки.

Рубіо також сказав, що завершення війни в Україні можливе лише за згодою всіх сторін, умови мають бути «прийнятними».

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Держсекретар США заявив, що він «переконаний» у готовності росії «почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні».

«Чи зможемо ми зрештою досягти такого результату, очевидно, залежатиме від готовності кожної зі сторін цього конфлікту погодитися на певні речі», — додав глава Держдепу США.

За його словами, зустріч між американськими та російськими чиновниками «закладає основу» для майбутніх контактів. Але результат залежатиме від того, чи зможуть сторони не просто брати на себе зобов'язання, а й виконувати їх. І це «вдасться з'ясувати найближчими тижнями».

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«І коли ви говорите про довгострокове і стійке завершення конфлікту, це означає, що воно прийнятне для всіх його учасників. І це, безумовно, охоплює Україну, а також наших партнерів у Європі і, звичайно, російську сторону», — зазначив держсекретар.

Ще один учасник зустрічі — радник президента США з національної безпеки Майкл Волц сказав, що під час переговорів з Україною порушуватимуться питання територій, а також майбутніх гарантій безпеки.

Також Волц зазначив, що в питанні переговорів щодо завершення повномасштабної війни, існує кілька основоположних принципів, а саме:

- має бути постійне припинення війни, а не тимчасове;

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- будуть дискусії щодо гарантій безпеки й територій.

«Але я думаю, що найважливішим є те, що президент (Дональд Трамп, президент США, — ред.) заявив про своє бажання, про свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивствам, які відбуваються… Це не в інтересах жодної з країн. Це не в інтересах світу, і, звичайно, не в інтересах Сполучених Штатів і Європи. Тому всі ці речі будуть рушійною силою переговорів, які триватимуть далі», — заявив Волц.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з офіційним візитом у Туреччині, заявив, що наша держава виступає за встановлення миру, який ґрунтується на наданні їй гарантій безпеки. Київ прагне, щоб ці гарантії безпеки були надані з боку Сполучених Штатів, Європейського союзу та всієї Європи, включно з Туреччиною.

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