Мирні переговори у Саудівській Аравії: хто буде присутній та чи запросили Україну

Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа вилітають до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори щодо України, про це кажуть особи, знайомі з планом. На перемовинах мають бути радник з питань національної безпеки Майкл Вальц, держсекретар Марко Рубіо та Стів Віткофф, представник президента з питань Близького Сходу, пише Politico.

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Однак спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів генерал у відставці Кіт Келлог не буде присутній, повідомили чиновники. Офіційні особи також заявили, що немає планів приєднання представників інших великих європейських держав до переговорів. Це може образити союзників по НАТО, які публічно закликали президента Дональда Трампа забезпечити їм місце за столом переговорів.

Зустріч може стати важливим моментом у прагненні Трампа до мирного процесу, а також стане першою великою зустріччю представників росії та України з початку війни у 2022 році.

Двоє офіційних осіб США, яким надали анонімність для обговорення делікатних питань переговорів, підтвердили плани, але не уточнили інших подробиць зустрічей, зокрема, хто з українських чи російських перемовників братиме участь. Речник українського уряду та Державного департаменту не відповів на запит про коментар.

Слід зазначити, що українська сторона не підтверджувала участь у цих переговорах. Пізніше у Fox News повідомили про те, що Україну не запрошували та не інформували про переговори США та росії в Саудівській Аравії.

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Нагадаємо: на Мюнхенській конференції з безпеки президент Зеленський заявив, що відвідає Саудівську Аравію та Туреччину в межах гуманітарної програми, але не зустрічатиметься там з росіянами.

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