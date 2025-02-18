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Політика

Зеленський назвав можливих гарантів безпеки України: США, Євросоюз і Туреччина

15:34 18 лютого 2025
Ердоган та Зеленський в Анкарі, фото Murat Kula/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський, який раніше запросив спецпредставника президента США Келлога на фронт, а зараз перебуває з офіційним візитом у Туреччині, заявив, що наша держава виступає за встановлення миру, який ґрунтується на наданні їй гарантій безпеки.

Заява прозвучала на церемонії відкриття нової будівлі посольства України в Анкарі, повідомляє «Анадолу».

Зеленський сказав, що Україна прагне закінчення війни, яке було б засноване на певних гарантіях безпеки.

«Як країна, ми хочемо миру, ми прагнемо того, щоб війна завершилася. Але, звичайно, ми хочемо, щоб закінчення цієї війни було засноване на наданні певних гарантій безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки були надані з боку Сполучених Штатів, Європейського союзу та всієї Європи, включно з Туреччиною», — заявив президент.

Він також наголосив на важливості забезпечення територіальної цілісності України. За словами Зеленського, ці питання обговорюватимуться у межах його переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Глава держави зазначив, що раніше він уже проводив «орієнтовані на результат» переговори з Ердоганом. Він нагадав про посередницькі зусилля Анкари з метою мирного врегулювання війни.

Зазначимо, що після екстреного саміту лідерів ЄС у Парижі 17 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Європи готові взяти на себе ініціативу у питані надання Україні гарантій безпеки.

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