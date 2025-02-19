Чемпіона світу з футболу пограбували у США на пів мільйона доларів (фото)

Будинок чемпіона світу з футболу у складі збірної Франції, знаменитого нападника «Лос-Анджелеса» Олів'є Жиру, який свого часу став одним із найсексуальніших футболістів Євро-2020, пограбували в США, повідомляє TMZ.

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Як розповіла виданню дружина 38-річного француза, зловмисники, скориставшись тим, що нікого не було вдома, розбили вікно в особняку і винесли купу добра. За словами Дженніфер, вартість десяти розкішних годинників та інших цінностей склала близько 500 тисяч доларів. Поліція досі не знайшла злочинців.

Нагадаємо, що Олів'є Жиру — чемпіон та віцечемпіон світу, віцечемпіон Євро-2016 у складі збірної Франції, а заразом найкращий бомбардир в історії національної команди (57 м'ячів). На клубному рівні форвард виступав за «Монпельє», «Арсенал», «Челсі» та «Мілан», зокрема, вигравши з «аристократами» Лігу Європи і Лігу чемпіонів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в США пограбували будинок зіркового хокеїста НХЛ.

Фото ФК «Лос-Анджелес», із соцмереж

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