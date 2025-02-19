Застосування якісної косметики стало основою для здоров'я та гарного зовнішнього вигляду. З її допомогою можна забезпечити хороший догляд за шкірою, виключити ймовірні проблеми зі здоров'ям, а також замаскувати численні недоліки та проблеми. Залишається лише зробити правильний вибір косметики з урахуванням особистих побажань, особливостей шкіри та бюджету на покупку.

ВІДЕО ДНЯ

Чи не зайвим буде знайти місце для покупки косметики, де розуміють потреби сучасних жінок. Таким місцем є інтернет-магазин Prostor, де за лічені хвилини можна вивчити асортимент. Детальний та точний опис кожного засобу, інструменту та технічного рішення дозволить на 100% визначитися з вибором та здійснити покупку.

Найкращі пропозиції від Prostor

Каталог включає великий вибір рішень виняткової якості та надійності. Основні категорії представлені так:

• декоративна косметика (різні варіації для приховування недоліків та створення унікального макіяжу);

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• засоби для догляду за тілом та волоссям (чисельні скраби, шампуні, гелі для душу, для лікування та підтримки красивого волосся);

• антивікова косметика (косметика, здатна повернути молодість, позбавити зморшок, вирівняти тон шкіри обличчя, а також виключити передчасне старіння);

• парфумерія (тестери, пробники, туалетна та парфумована вода, подарункові набори).

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Окремо запропоновані інструменти та аксесуари для нанесення косметики, дбайливого зберігання та транспортування.

Знижки на покупку з Visa

До 31 травня 2025 року діє акція, коли при оформленні покупки онлайн на сайті або в мобільному додатку та оплати карткою Visa надається знижка -10%. Скористатися акцією може кожен, дотримуючись таких умов:

1. Мати в наявності картку платіжної системи Visa, що діє;

2. Вибрати товари та додати їх у кошик;

3. При виборі способів оплати вказати «Отримайте 10% знижки при оплаті карткою Visa»;

4. Оплатити замовлення та зберегти картку у профілі.

Акція діє лише за умови попередньої оплати замовлення. Умови доставки підбираються індивідуально, залежно від побажань клієнта.

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Чому вибирають магазин Prostor?

Кожен товар доповнюється чесними рейтингами та великою кількістю відгуків від покупців. Це дозволить спростити покупку, ґрунтуючись на рекомендаціях від тих, хто вже скористався відповідною пропозицією. Зручна доставка багатьма способами дозволить отримати замовлення у різних точках України. Регулярні знижки та унікальні пропозиції щодо акцій дозволяють суттєво заощадити та придбати потрібну продукцію. Професійні консультанти допоможуть зробити вибір.

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