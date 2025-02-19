ЄС посилює санкції проти росії: хто потрапить під удар

Після того як США кинули своїх західних партнерів й різко розвернулися у бік росії, а президент Трамп звинуватив Україну у війні, країни Євросоюзу узгодили 16-й пакет антиросійських санкцій. Нові обмеження затверджені на засіданні міністрів закордонних справ.

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Про це повідомив у соцмережі Х (Twitter) брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.



«ЄС щойно погодив новий пакет санкцій щодо рф. 16-й з моменту повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому. Офіційно буде прийнято міністрами закордонних справ ЄС у понеділок», — йдеться у повідомленні.

Обмеження спрямовані, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачають подальше посилення обмежень на експорт нафти, пише Financial Times.



До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого «тіньового флоту», які рф використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції.

Також пакет містить санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб, які допомагають росії вести війну проти України.

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Серед персоналій є дві особи, відомі в Україні. Це Андрій Деркач — депутат Верховної Ради багатьох скликань (з 1998 до 2023 років). У січні 2023 року Деркач був позбавлений українського громадянства. Зараз його призначено сенатором від російської Астраханської області, членом комітету безпеки і оборони Ради федерації рф. В Україні він перебуває в розшуку і є фігурантом спеціального судового провадження.

З вересня 2020 року проти Деркача запроваджені санкції США через спроби вплинути на вибори президента Сполучених Штатів 2020 року.

Другим відомим українцем є колись наймолодший у світі гросмейстер, уродженець Сімферополя Сергій Карякін. Шахіст у 2009 році змінив своє спортивне громадянство на російське. З 2014 року він публічно закликав до війни проти України.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти рф. Нові обмеження торкнулися «тіньового флоту» та енергетичного сектору рф, а також були включені 54 фізичні особи та 30 організацій з росії, Китаю та Північної Кореї.

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