Після зустрічі у Саудівській Аравії між американськими та російськими чиновниками президент США Дональд Трамп на пресконференції у Мар-а-Лаго прокоментував перші офіційні переговори між сторонами, а також зробив низку заяв про війну в Україні та можливий мир.

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Лідер США сказав, що росія «дуже добре показала себе» і прагне зупинити війну.

«Вона хоче зупинити дикість, що там відбувається. Її солдати гинуть там тисячами щотижня. Це не американські солдати, це переважно російські та українські солдати, хоча й корейські також», — сказав Трамп.

Президент США також заявив, що українці могли зробити так, щоб війна не починалась, але не уточнив, як саме можна було це зробити.

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«Ви вже там перебуваєте три роки. Ви повинні були закінчити це за три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України таку угоду, за якою віддав би їм майже всю землю, всю, майже всю землю, і ніхто б не загинув, і жодне місто не було б зруйновано, і жодного купола не було б знесено, але вони вирішили цього не робити», — сказав Трамп.

Президент США впевнений, що рф здатна дуже швидко знищити українські міста на 100%, включаючи Київ, але не хоче цього робити.

Крім того, він сказав, що розчарований скаргами Зеленського через те, що Україну не запросили на переговори в Ер-Ріяді.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати виділили Україні приблизно $ 350 мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння. Він також розкритикував європейські країни за недостатню фінансову участь у підтримці Києва.

«Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні. Ми надали Києву, здається, $ 350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це», — наголосив він.

За його словами, Європа витратила на допомогу Україні значно менше, хоча знаходиться територіально ближче.

Трамп уточнив, що США не проти відправки в Україну європейських військових, але американських солдатів на українській землі не буде.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Анкарі з очільником Турції Реджепом Таїпом Ердоганом прокоментував результати переговорів представників росії та США у Ер-Ріяді.

Зеленський нагадав, що на початку вторгнення росія ставила Україні ультиматуми щодо скорочення кількості військових й визнання окупованих територій російськими. На переговорах зі США риторика рф не змінилася. Але Україна в найскладніший момент не пішла на всі ці ультиматуми, не буде цього й зараз, зазначив президент.

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