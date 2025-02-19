Федерація бейсболу та софтболу України долучилася до обговорення доброчесності у спорті

В Олімпійському домі відбулася зустріч представників Федерації бейсболу та софтболу України (ФБСУ) з членами Національної платформи доброчесності спорту. Захід пройшов за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation, який сприяє розвитку чесного спорту в Україні. Про це повідомляє «РБК-Україна».

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Під час зустрічі обговорювали проблему маніпулювання спортивними змаганнями та заходи з протидії корупційним ризикам у бейсболі та софтболі. До дискусії долучилися понад 50 експертів, зокрема представники Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету України, громадських організацій та офіцери доброчесності.

Перший віцепрезидент НОК України Олексій Перевезенцев наголосив, що спорт — це не лише змагання, а й важлива економічна сфера, яку потрібно захищати від корупційних впливів. Він навів приклади міжнародних розслідувань договірних матчів і підкреслив необхідність посилення контролю за доброчесністю у вітчизняному спорті.

Фото Favbet Foundation

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Президент ФБСУ Андрій Ніколаєнко відзначив, що бейсбол стає все популярнішим серед українських уболівальників, а чесна гра — це основа його подальшого розвитку. Він підкреслив, що спортсмени повинні бути обізнаними щодо ризиків маніпулювання результатами змагань.

Секретар Національної платформи доброчесності спорту Наталія Радчук розповіла про діяльність організації, представила статистику випадків спортивної корупції та пояснила, чому інститут офіцерів доброчесності є ефективним механізмом боротьби з маніпуляціями у спорті.

Представник ГО «Грай чесно» Святослав Сирота поділився практичними прикладами боротьби з договірними матчами та наголосив, що лише спільні зусилля держави, федерацій та громадськості можуть гарантувати чесність у спорті.

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Наприкінці заходу учасники провели відкриту дискусію, під час якої запропонували конкретні кроки для протидії корупції та поділилися досвідом реалізації програм доброчесності.

Фото Favbet Foundation

Ця зустріч стала ще одним кроком на шляху до чесного спорту в Україні. У Favbet Foundation зазначили, що фонд і надалі підтримуватиме ініціативи, спрямовані на боротьбу з маніпулюваннями у спорті та забезпечення рівних можливостей для всіх учасників змагань. Раніше за підтримки фонду вже відбулися національний семінар офіцерів доброчесності у спорті та зустріч із Федерацією регбі України.

Нагадаємо, що раніше FAST та Favbet Foundation організували навчання для тренерів і спортсменів з усіх регіонів країни з сучасних методів надання допомоги.

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Фото Favbet Foundation

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