Футболіст збірної України забив дебютний гол в Англії та не пам'ятає, як відсвяткував (відео)

Захисник збірної України з футболу Максим Таловєров, який дебютував в національній команді у відбірному матчі Євро-2024 з боснійцями, забив свій перший м'яч за англійський «Плімут».

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На 70-й хвилині гостьового поєдинку проти прямого конкурента у боротьбі за «виживання» у другому за силою дивізіоні англійського футболу «Лутона» 24-річний українець, якого визнали найкращим гравцем матчу, влучно пробив головою і врятував свою команду від поразки (1:1).

«Я був дуже щасливим. Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, як відсвяткував гол, бо був дуже емоційний, — зізнався після гри Максим Таловєров. — На жаль, ми не перемогли сьогодні, але здобули один бал і продовжуємо рухатися».

Нагадаємо, що уродженець Донецька Таловєров перейшов у січні 2025-го до «Плімута» з австрійського ЛАСКа за 2 млн євро (найдорожчий трансфер в історії англійського клубу). І з приходом українця відвертий аутсайдер чемпіоншипу змінився. З Максимом у складі «Плімут» в останніх п'яти поєдинках програв лише раз (три перемоги, одна нічия), при цьому сенсаційно вибивши з Кубка Англії лідера АПЛ «Ліверпуль».

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Додамо, що після 33 турів «Плімут» посідає в турнірній таблиці передостаннє, 23-є, місце, але від рятівної 21-ї позиції команду українця тепер відокремлює лише одне очко (щоправда, «Халл Сіті» має ще гру в запасі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Віталій Миколенко забив найшвидший гол сезону в англійській прем'єр-лізі.

Фото ФК «Плімут»

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