Україна з голами на 85-й та 88-й хвилинах перевернула гру на полі боснійців та вийшла до фіналу плей-оф за путівку на Євро-2024: відеоогляд матчу

У четвер, 21 березня, збірна України з футболу, яка не зуміла пробитися на Євро-2024 безпосередньо, на стадіоні «Біліно Поле» у Зениці провела з Боснією та Герцеговиною півфінальний поєдинок плей-оф за право зіграти на чемпіонаті Європи.

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Плей-оф за вихід на Євро-2024. ½ фіналу

Боснія та Герцеговина — Україна — 1:2

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бражко (Яремчук, 85), Судаков, Зінченко (Малиновський, 75), Мудрик, Зубков (Гуцуляк, 75), Довбик (Таловєров, 90+2).

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Голи: Матвієнко (57, у свої ворота) — Яремчук (85), Довбик (88).

На гру проти підопічних серба Саво Мілошевича команда Сергія Реброва вийшла без Циганкова, який не встиг повністю відновитися після травми, зате з дебютантом — півзахисником «Динамо» Бражком, а також із голкіпером «Реала» Луніним, який не грав раніше за «жовто-синіх» за нинішнього наставника. Вибір у суперників в Зениці був невеликий: переміг — опинився у фіналі плей-оф, програв — дивитимешся Євро-2024 по телевізору.

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Перший тайм і господарі, і гості провели без особливого ризику. Боснійці в атаці, головним чином, сподівалися на «стандарти» і свого лідера — 38-річного голеадора Джеко, наші ж за нагоди намагалися пробитися до воріт суперника за рахунок швидких комбінацій. У результаті не досягли успіху ні ті, ні інші.

На жаль, гольовий спокій на 57-й хвилині порушили балканці, коли після прострілу Дедича захисник «Шахтаря» Матвієнко зрізав м'яч у власні ворота — 1:0.

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Підопічні Мілошевича у хвилини, що залишалися до кінця основного часу, як могли, тягли час, раз у раз валяючись на газоні, а хлопці Реброва ніяк не могли створити реальну загрозу воротам господарів. До 85-ї хвилини, коли після передачі з флангу Коноплі Яремчук, котрий щойно вийшов на заміну, спрямував м'яч у сітку воріт боснійців — 1:1.

Якщо вже пішла така «пиятика», вирішив, мабуть, на 88-й хвилині форвард «Валенсії», віддам я гольову передачу просто на голову іншому «іспанцю» Довбику — 1:2. Хто там не забивав у восьми поспіль поєдинках за «Жирону»? Молодці, хлопці! Хоча щодо гри, то проблем чимало. Добре, що у боснійців не вистачило сил…

У вирішальному поєдинку за вихід у фінальний турнір чемпіонату Європи Україна 26 березня у польському Вроцлаві зіграє з Ісландією, яка розгромила в іншому півфіналі в Будапешті суперників з Ізраїлю — 4:1 (Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42, з пенальті — Захаві, 30, з пенальті; на 73-й хвилині в ізраїльтян вилучено Ревіво, а на 80-й Захаві не реалізував пенальті).

Інші півфінали плей-оф принесли такі результати:

шлях А: Польща — Естонія — 5:1 (Франківські, 22, Зелінські, 50, Пьотровські, 70, Метс, 74, Шиманські, 77 — Хусар, 78; на 24-й хвилині у естонців вилучено Паскочі), Уельс — Фінляндія — 4:1 (Брукс, 3, Вільямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 86 — Пуккі, 45);

шлях C: Грузія — Люксембург — 2:0 (Зівзівадзе, 41, 64; на 58-й хвилині у люксембуржців вилучено Шано), Греція — Казахстан — 5:0 (Бакасетас, 9, з пенальті, Пелкас, 15, Йоаннідіс, 37, Курбеліс, 40, Марочкін, 85, у свої ворота).

Нагадаємо, що у разі виходу на Євро-2024 збірна України за підсумками жеребкування зіграє у квартеті з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України U23 дізналася своїх суперників у групі футбольного турніру Олімпійських ігор у Парижі.

Фото uaf.ua

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