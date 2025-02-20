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Суспільство та люди

Індексація відбудеться не тільки у березні: кому підвищать виплати у квітні

12:54 20 лютого 2025
Працюючим пенсіонерам пенсії перераховують щороку у квітні. Фото Pixabay

Згідно з чинним законодавством, переважній більшості українських пенсіонерів індексацію виплат щорічно проводять у березні.

Втім, у квітні проводиться «друга індексація» — перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які станом на 1 березня відпрацювали два роки або які відпрацювали менше двох років, але після призначення пенсії або її попереднього перерахунку вже минуло 24 місяці, нагадали у Мінсоцполітики.

Зазвичай як березневий, так і квітневий перерахунки проводяться автоматично і звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Втім, є одне «але».

Так, за словами незалежного консультанта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, заяву про перерахунок пенсії має право написати працюючий пенсіонер, у якого, наприклад, два роки стажу накопичаться пізніше за 1 березня.

Приміром, якщо пенсіонер вийшов на пенсію у травні 2023 року та продовжив працювати, то йому варто звернутися до ПФУ у травні, бо на 1 березня у нього ще не буде 24 місяцівстажу, потрібних для перерахунку виплат.

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Варто знати, що перерахунок працюючим пенсіонерам хоч і проводять у квітні, проте гроші надійдуть їм пізніше — у червні, з доплатою за квітень і травень. Це пово'язано з тим, що відомості за перший квартал про сплату єдиного соціального внеску від підприємств надходять, як правило, у травні (адже термін подання бухгалтерських звітів — до 10 травня).

Фото Pixabay

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