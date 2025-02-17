На індексацію у березні не розраховуйте: чому частина пенсіонерів отримає перерахунок лише влітку

У березні на українських пенсіонерів чекає чергова індексація пенсій. Проте частині українців виплати перерахують лише у квітні, а гроші нарахують лише у червні. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Так, пенсії працюючим пенсіонерам, які сплачують єдині соціальні внески, перераховують кожні два роки.

Зазначимо, що перерахунок здійснюються автоматично з 1 квітня, якщо два роки стажу пенсіонер пропрацював станом на лютий поточного року. Якщо ж стаж був зароблений пізніше, потрібно подати заяву.

Виплату таких доплат пенсіонери отримають лише у червні. Їх виплатять одразу за три місяці (тобто з урахуванням доплати за квітень та травень). Це пов'язано з тим, що страхувальники подають звіти за І квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, тому перерахунок пенсіонерам, що працюють, зроблять у травні, а нарахують доплати у червні — з 4 по 25 червня.

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Перерахунок буде здійснено з урахуванням лише страхового стажу, придбаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або — у разі доцільності — з урахуванням стажу та заробітної плати, придбаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у зв'язку з цим у Верховній Раді України групою депутатів зареєстровано новий законопроєкт, який пропонує переглянути та підвищити мінімальні пенсії, заробітні плати та прожитковий мінімум на 2025 рік.

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