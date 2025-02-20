Грузинський марганець Боголюбова і Ко для російського ВПК: ЗМІ про нові докази бізнесу з рф

Georgian Manganese LLC — одна з найбільших компаній у Грузії, до складу якої входять Зестафонський феросплавний завод, Чіатурський гірничо-збагачувальний комбінат, гідроелектростанція «Варцихе 2005» та клініка «Феромеді». Фактично компанія належить Геннадію Боголюбову, проти якого РНБО запровадила економічні санкції. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на аналітиків ринку.

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«З 2007 року компанією володіє Georgian American Eloise, контрольний пакет акцій належить Геннадію Боголюбову. Згадані активи наразі заморожені Високим судом Лондону в рамках справи за позовом „ПриватБанку“ до ексвласників», — пише «РБК-Україна».

У публікації зазначається, що у 2020 році Georgian Manganese заснувала дочірню ТОВ «GM trading» у москві, яка займалася імпортом та перепродажем сировини на російському ринку.

«Згідно з даними за 2021 рік, Грузія забезпечила 51% імпорту марганцевих феросплавів до рф, головним постачальником виступила Georgian Manganese LLC — на її долю приходиться 40% від загального об'єму імпорту», — пише «РБК-Україна».

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Зазначимо, що марганець — ключовий елемент виробництва ВПК, без нього неможливо виготовляти броню. Через нестачу та низьку якість власної сировини росія завжди була залежна від імпорту марганцю.

Але торгівля грузинського бізнесу українських оліграхів з рф продовжилася і навіть збільшилася після повномасштабного вторгнення в Україну.

Так, станом на травень 2022 року Georgian Manganese LLC входила в топ-10 грузинських компаній, які торгують з росією. У 2023 ріці росія була найбільшим ринком збуту грузинських феросплавів (38%), випереджаючи США (25%) та Туреччину (22%).

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Як зазначали місцеві ЗМІ, Georgian Manganese LLC припинила публікувати публічні фінансові звіти, хоча це передбачено законом. Останній документ за 2021 рік було оприлюднено, а згодом видалено з урядового порталу звітності.

Ключовими імпортерами марганцевих феросплавів були Челябінський електрометалургійний (80% виробництва країни) та Західно-Сибірський металургійний комбінати. У 2024 році суд скасував приватизацію ЧЕМК та повернув завод у власність держави.

У Генпрокуратурі зазначають, що підприємства групи ЧЕМК є найбільшими в країні виробниками феросплавів, які використовуються при виготовленні високоякісної сталі для військової техніки, авіаційних двигунів, ударостійких стволів озброєнь та бронебійних снарядів. У позові уточнюється, що заводи «входили з оборонними підприємствами до тісно пов'язаної коопераційної групи з виготовлення систем та елементів озброєння».

Нагадамо, ексспіввласник «ПриватБанку» Олексій Мартинов запропонував негайно накласти арешт на заправки Боголюбова.

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