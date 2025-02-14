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Політика

Запроваджені РНБО санкції до олігархів є інструментом захисту нацбезпеки — Держфінмоніторинг

12:34 14 лютого 2025
Засідання РНБО

Рішення РНБО про запровадження економічних санкцій до олігархів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка та Віктора Медведчука дає змогу припинити тіньові фінансові схеми, які тривали десятиліттями.

Про це заявив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

«Надважливе питання — фінансова чистота і чинники, які на неї впливають. Ті системні процеси, які, на жаль, тривали десятиліттями, нарешті можуть бути зупинені. Зараз системно перевіряються фінансові потоки на всеукраїнському рівні» — зауважив Філіп Пронін.

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Зокрема, Держфінмоніторинг долучився до засідання РНБО 12 лютого, на якому було запроваджено пакет санкцій до вказаних олігархів. Адже відомство активно співпрацює з правоохоронцями та опрацьовує великий масив інформації, аби виявити тіньові фінансові схеми.

«Останні напрацювання стосуються тих, хто продовжував співпрацювати з росією, побудував схеми для привласнення державних коштів, надавав послуги прихованого обготівковування, використовував кошти благодійних фондів не за цільовим призначенням, підривав роботу банківської системи. Усі матеріали Держфінмоніторинг передав правоохоронцям для подальшого розслідування», — розповів Пронін.

Така взаємодія відбувається як на етапі оперативно-розшукових дій, так і на етапі досудового розслідування.

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За словами Проніна, санкції є важливим інструментом захисту національної безпеки. «Наша держава має бути захищена від усіх, хто підриває державний суверенітет. Це стосується і олігархів, депутатів, посадовців, які використовують владні повноваження у власних інтересах» — підкреслив він.

На його думку, системна боротьба з розкраданням і відмиванням коштів зможе зупинити негативні фінансові процеси.

Нагадаємо, 12 лютого РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій до низки олігархів, які співпрацювали з рф. Зокрема, під безстрокові санкції потрапили Коломойський, Боголюбов, Жеваго, Порошенко та Медведчук.

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