Суд Лондона розшифрував таємну схему Боголюбова: про що йдеться

Колишній власник «ПриватБанку» та партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов не сплатив дрібні реєстраційні внески за компанії на Британських Віргінських островах (БВО). Як результат, компанії з активами на суму близько 1 мільярда доларів, були виключені з реєстрів, повідомляє «Телеграф».

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«На перший погляд, ситуація виглядає, як жадібність, чи недбалість з боку Боголюбова. Та насправді мова йде про те, що у втікача-Боголюбова з його партнером-арештантом існує хитра стратегія. Адже виключення згаданих компаній з реєстрів наразі не дозволяє „ПриватБанку“ стягнути ці активи у якості боргу. Зате відкриває перспективи для Боголюбова-Коломойського через певний час повернути собі контроль над ними», — йдеться у публікації.

Як повідомляють ЗМІ, Високий суд Лондона зобов’язав Боголюбова відновити діяльність 21 ліквідованої компаній та офіційно про це відзвітуватися.

Як пише у своєму матеріалі NV, справа стосується діяльності компаній з активами понад 1 млрд доларів, на які раніше було накладено всесвітній арешт за рішенням суду.

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«Ці юрособи, йдеться в рішенні суду, володіли активами на суму близько $ 1 млрд. Але тепер їх виключили з реєстрів і це блокує доступ до їхньої власності. Самі активи тепер мають належати уряду Британських Віргінських Островів, хоча вони заблоковані за ініціативи «ПриватБанку», — пише NV.

Причиною втрати коштів стала несплата Боголюбовим незначних реєстраційних внесків за ці компанії (мова зазвичай іде про внесок у розмірі всього лише у кілька сотень доларів на рік, — Авт.), якими олігарх володів разом зі своїм давнім партнером Ігорем Коломойським.

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З матеріалів судової справи відомо, що Боголюбов не попереджав «ПриватБанк» про проблеми із оплатою. Представники Боголюбова намагалися пояснити ситуацію, начебто, відсутністю контролю над агентами та неможливістю запобігти ліквідації. Так, партнером Боголюбова у згаданих бізнесах на паритетних засадах виступає Ігор Коломойський, який нині перебуває в київському СІЗО та не платить внески.

Проте суд не взяв до уваги ці аргументи. За словами судді, бізнесмен мав можливість уникнути ліквідації компаній, а потім вимагати від свого партнера компенсацію витрат.

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Адвокат банка Роберт Андерсон з Blackstone Chambers зазначив, що твердження Боголюбова про необізнаність щодо можливого шахрайства не може бути правдою.

За його словами, обидва бізнесмени працювали разом протягом десятиліть. Тому суд вважає, що Боголюбов мав можливість уникнути виключення компаній з реєстрів.

«Є певні докази, що в попередніх випадках пан Боголюбов погоджувався сплачувати 100% реєстраційних зборів для компаній, у яких він має лише 50% акцій», — пише NV.

Під час розгляду справи у Лондоні свідчення надавали представники «ПриватБанка», чинні та колишні члени правління НБУ, експерти з українського та кіпрського права, фахівці з оцінки активів та судової бухгалтерії.

Відтак, суд визнав, що заходи щодо відновлення діяльності компаній є необхідними для захисту активів, на які поширюється судовий наказ про заморожування, виданий ще у 2017 році.

«ПриватБанк» вважає, що ці кошти мають належати йому (всього сума претензій держбанку до колишніх власників складає близько 10 млрд доларів, — Авт.), і судиться за контроль над компаніями, де вони акумульовані.

На сьогодні триває низка судів у різних юрисдикціях. Зокрема, суд в Україні щодо власності на портом «Боріваж», який Коломойський-Боголюбов, намагаються вивести на свого колишнього партнера Сергія Тигіпка.

Фото з відкритих джерел

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