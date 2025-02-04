Терміново заарештуйте та передайте в АРМА: Мартинов звернувся до Заленського щодо заправок Боголюбова-Кіпермана

Екс-співвласник «ПриватБанку» Олексій Мартинов звернувся до президента Володимира Зеленського щодо виставлених на продаж заправок «Авіас», які належать Геннадію Боголюбову та Михайлу Кіперману. Він закликав Зеленського їх заарештувати та передати Агентству з розшуку та управління активами (АРМА). На думку Мартинова, є ризик, що через їх продаж держава втратить можливість компенсувати свої втрати від націоналізації «ПриватБанку».

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Як пише бізнесмен, минулого тижня українські нафтотрейдери отримали інформацію, що 165 заправок «Авіас» виставлено на продаж.

«Тому знову звертаюся до президента: Пане Президенте! Терміново заарештуйте заправки та передайте їх до АРМА, інакше держава втратить можливість компенсувати свої втрати від націоналізації „ПриватБанку“ у розмірі 10 мільярдів доларів» , — написав Мартинов.

Також Мартинов підтримав рішення президента про передачу Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до АРМА. Він називає це єдиною можливістю врятувати підприємство від знищення його підприємцями Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським. За його словами, обсяги виробництва феросплавів скоротилися майже вдесятеро: з близько 1 млн тонн у 2008 році до 100 тис. тонн у 2024-му, і виник ризик демонтажу підприємства на металобрухт.

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«Аналогічна ситуація спостерігається і з мережею заправок „Авіас“ — вони припинили продаж пального. „Геніальний бізнесмен“ Кіперман, що ховається в Ізраїлі, і Боголюбов, який ховається у Відні, продав талони на паливо і вивів гроші з компаній. Обдурені покупці незабаром вимагатимуть повернення своїх коштів», — пише Мартинов.

Нагадаємо, Нікопольський завод феросплавів є стратегічним підприємством, найбільшим виробником феросплавів у Європі та другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів. Його діяльність забезпечує понад 11% світового ринку феросплавів.

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Майно Нікопольського заводу феросплавів, що належить Ігорю Коломойському, передано в управління Агентству з розшуку та управління активами.

Також раніше колишній співвласник «ПриватБанку» висловлював надію, що британська система правосуддя не дозволить Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському приховати активи більш ніж на 1 млрд доларів за допомогою схеми із припиненням діяльності їхніх компаній.

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Фото ratelist. top/

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