Фінансовий гороскоп на поточний тиждень радить Близнюкам не розпочинати нові проекти, а Терезам — діяти імпульсивно. А яким питанням приділити увагу в п'ятницю, 21 лютого, говориться в Таро-прогнозі, який публікує УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — «Маг»

Козерогам їхні таланти й організованість допоможуть втілити амбітні плани. Вміння планувати допоможе подолати перешкоди і домогтися поставлених цілей.

Водолій — «Зірка»

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Водоліїв чекає хвиля натхнення, надії і нових творчих ідей. Їхній унікальний погляд на світ відкриє перед ними незвичайні можливості.

Риби — «Світ»

У Риб завтра всі життєві аспекти зійдуться в гармонійну єдність. Вони відчують внутрішню цілісність і спокій.

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Овен — «Блазень»

Овнам треба вийти за рамки звичного. На них чекає день сміливих починань, коли важливо дозволити собі ризикнути.

Телець — «Імператриця»

Тельців чекає день тепла та достатку. Їхній практичний погляд допоможе створити затишний простір для зростання.

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Близнюки — «Закохані»

Близнюків чекає день, коли їхні стосунки і комунікативні навички будуть на висоті. У них буде можливість зробити важливий вибір.

Рак — «Жриця»

Ракам треба заглибитися у світ інтуїції та внутрішніх одкровень. День підійде для роздумів і тонких почуттів.

Лев — «Сонце»

На Левів чекає радість та успіх. Їхня природна чарівність будуть притягувати увагу і підтримку оточуючих.

Діва — «Відлюдник»

Діви отримають можливість усамітнитися і присвятити час глибокому самоаналізу. Внутрішній голос підкаже їм, як ліпше розставити пріоритети.

Терези — «Справедливість»

На Терезів чекає рівновага та об'єктивний підхід. Їхнє прагнення до гармонії допоможе ухвалювати зважені рішення.

Скорпіон — «Смерть»

Скорпіонів чекає період трансформації, який відкриє шлях до оновлення і глибокої внутрішньої свободи.

Стрілець — «Колесо Фортуни»

Стрільців чекає день, повний несподіваних поворотів і шансів. Вони зможуть змінити хід подій, якщо будуть відкриті до нових ідей.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, які зможуть навесні розбагатіти та суттєво покращити рівень свого життя.

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