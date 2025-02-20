Стрільцям — «Колесо Фортуни», «Ракам» — «Жриця», а Тельцям — «Імператриця»: Таро-прогноз на 21 лютого
Фінансовий гороскоп на поточний тиждень радить Близнюкам не розпочинати нові проекти, а Терезам — діяти імпульсивно. А яким питанням приділити увагу в п'ятницю, 21 лютого, говориться в Таро-прогнозі, який публікує УНІАН.
Козеріг — «Маг»
Козерогам їхні таланти й організованість допоможуть втілити амбітні плани. Вміння планувати допоможе подолати перешкоди і домогтися поставлених цілей.
Водолій — «Зірка»
Водоліїв чекає хвиля натхнення, надії і нових творчих ідей. Їхній унікальний погляд на світ відкриє перед ними незвичайні можливості.
Риби — «Світ»
У Риб завтра всі життєві аспекти зійдуться в гармонійну єдність. Вони відчують внутрішню цілісність і спокій.
Овен — «Блазень»
Овнам треба вийти за рамки звичного. На них чекає день сміливих починань, коли важливо дозволити собі ризикнути.
Телець — «Імператриця»
Тельців чекає день тепла та достатку. Їхній практичний погляд допоможе створити затишний простір для зростання.
Близнюки — «Закохані»
Близнюків чекає день, коли їхні стосунки і комунікативні навички будуть на висоті. У них буде можливість зробити важливий вибір.
Рак — «Жриця»
Ракам треба заглибитися у світ інтуїції та внутрішніх одкровень. День підійде для роздумів і тонких почуттів.
Лев — «Сонце»
На Левів чекає радість та успіх. Їхня природна чарівність будуть притягувати увагу і підтримку оточуючих.
Діва — «Відлюдник»
Діви отримають можливість усамітнитися і присвятити час глибокому самоаналізу. Внутрішній голос підкаже їм, як ліпше розставити пріоритети.
Терези — «Справедливість»
На Терезів чекає рівновага та об'єктивний підхід. Їхнє прагнення до гармонії допоможе ухвалювати зважені рішення.
Скорпіон — «Смерть»
Скорпіонів чекає період трансформації, який відкриє шлях до оновлення і глибокої внутрішньої свободи.
Стрілець — «Колесо Фортуни»
Стрільців чекає день, повний несподіваних поворотів і шансів. Вони зможуть змінити хід подій, якщо будуть відкриті до нових ідей.
Нагадаємо, раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, які зможуть навесні розбагатіти та суттєво покращити рівень свого життя.1868
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